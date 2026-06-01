マレーシア・クアラルンプール拠点に活動するAKB48の海外姉妹グループ、KLP48が5月31日から6枚目シングル「KERANA KU SUKA」のミュージックビデオ（MV）を公開した。AKB48の人気曲「君のことが好きだから」のマレー語版で、昨年加入した2期生のデビュー曲にもなる記念作。実際に2期生を中心として選抜メンバーで構成されており、センターも2期生のイサベルが務めている。

同曲は昨年開催したKLP48初の単独コンサートで2期生によって初披露されており、音源化とMVの公開を待ち望む声がファンの間でも高まっていた。2期生13人は日本人メンバーのマシロをはじめ、マレーシア、インドネシア、カザフスタン出身メンバーが在籍するなど国際色豊かなチームで、楽曲の世界的な広がりにも期待が寄せられている。KLP48は公式SNSで「待ちに待った瞬間がやってきました！『KERANA KU SUKA』の公式MVをご覧いただき、ストーリー、音楽、そしてあなたのために用意したすべての瞬間を体験してください！」と呼びかけている。

「君のことが好きだから」は2009年にAKB48の14枚目シングル「RIVER」のカップリング曲としてリリースされた。ファン投票で楽曲の順位を決める2010年の「AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100」では2位を獲得したこともあるなど根強い人気曲。MVはKLP48公式SNSおよび公式YouTubeチャンネルで公開されており、デジタル音源は各種ストリーミングサービスにて配信中だ。MVは学校を思わせる場所のほか、ラストシーンでクレジットも表示されるKLP48劇場の入るクアラルンプールの大型商業施設「ららぽーとBBCC」でも撮影されており、2期生らのフレッシュな姿がおさめられている。動画は公開日から、ららぽーとBBCC内の大型ビジョンなどでも放映されているといい、勢いを増していくグループの姿をマレーシア国内のファンにもしっかりと届けていく。