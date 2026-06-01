映画監督の福田雄一氏（57）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にリモートでVTR出演し、脚本と演出を手掛けたドラマ「今日から俺は！！」の裏話を語った。

18年に日本テレビ系で放送。転校を機に、“高校デビュー”を飾る少年・三橋貴志を、番組ゲストの俳優・賀来賢人が熱演。ほか伊藤健太郎、清野菜名、橋本環奈、仲野太賀、矢本悠馬、磯村勇斗ら、そうそうたる面々にとって出世作ともなった。

福田氏が「全員が、これで売れてやるんだ。という迫力が凄かった」と、当時の俳優陣の意気込みを回顧した。賀来も「清野菜名だったり、橋本環奈ちゃんだったり、僕たちは“辛酸なめ組”って呼んでいるんですけど」と、自虐まじりに説明。「キャリアはある程度あるんだけど、なかなかうまくいかなかったという。そういう人たちが集まったのが、『今日から俺は！！』。毎晩、“絶対この番組で売れてやる！絶対この作品で売れてやろうな！”って、鼓舞しながらやっていたドラマだった」と、熱い現場を振り返った。

多くの出演者がまだブレーク前。福田氏は「3カ月近く、ずっと泊まり込みで」撮影に臨んだことを明かした。「誰も縫う（掛け持ち）仕事とかないから」。さらに「学園ものなんて、ナイトシーンがほぼないので、夕方に終わったら全員でご飯を食べて」とも振り返った。

若手たちの意気込みを感じる一方、福田氏にとっては、うれしい悲鳴を上げたい事情もあったという。「幸か不幸か皆さん、全然売れてないので、全額僕が食事代を払うという」。賀来ももちろん、“ごっちゃん勢”の1人。「勢いだけはあるんですよ。“福田さん、肉行きましょうよ！”とか、“ごちそう様です！”とか」と笑わせた。

福田氏は、印象的な食事会についても明かした。「1回いつだっけな？全員で行こうって、全員で行って、ファミレスみたいなステーキ屋さんですよ？帰りにお会計したら、50万だった」。スタジオには悲鳴が上がり、賀来は「みんな疲れてるから、凄い食うんです」と懐かしんでいた。