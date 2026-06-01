クリスピー・クリーム・ドーナツ、“2万個”の『オリジナル・グレーズド』を無料配布 6・5に各店数量限定で実施
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下：KKDJ）は、5日のドーナツの記念日である「ナショナル ドーナツデー」に、『オリジナル・グレーズド』を1つプレゼントするキャンペーンをKKD全店舗にて、5日限定・各店数量限定で実施する。
【写真】3店舗限定でもらえる『できたてオリグレ』
さらに、ドーナツを通して社内のコミュニケーション活性化をサポートする「DX（ドーナツ トランスフォーメーション）」の参加企業・団体をきょう1日より募集開始。抽選で100社へ1社につき最大60個のドーナツを無料で提供する。催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く。店舗により開始時間が異なる。
毎年6月の第一金曜日に祝われる「ナショナル ドーナツデー」はアメリカで生まれたドーナツの記念日。この日アメリカでは、KKDをはじめ、多くのドーナツ店でドーナツの無料配布が行われており、世界各国のKKD店舗でも、同様のキャンペーンを展開している。
今年の「ナショナル ドーナツデー」は6月5日。日本でも商品を1点以上購入した人限定で『オリジナル・グレーズド』を1つプレゼントするキャンペーンを、各店数量限定で実施する。プレゼントする『オリジナル・グレーズド』は、1937年のブランド創業以来89年以上変わらない秘伝のレシピで作り続けてきた看板商品。イーストを使用したふわふわの生地をグレーズ（砂糖）でコーティングしたドーナツは、口の中に入れた瞬間ふわっと柔らかく、トロッと溶けてしまう食感が魅力で、世界中で長年愛され続けている。
今年は日本上陸20周年を記念し、昨年よりも1万個多い“全店合計2万個”の『オリジナル・グレーズド』を用意した。各店舗オープン時間より先着で、オリグレを1つプレゼントする。製造工程が見られるドーナツシアターを備えた、東京国際フォーラム店・渋谷シネタワー店・キャナルシティ博多店では、同日午後1時〜午後3時の2時間限定で、「できたての温かいオリジナル・グレーズド」＝『できたてオリグレ』を1つプレゼントする。店内に設置された電飾看板“HOT LIGHT（ホットライト）”の点灯が、『できたてオリグレ』を楽しめる合図。『できたてオリグレ』を提供する3店舗は、オープン時間からのドーナツ配布は行わない。
さらにKKDJでは、ドーナツを通して社内のコミュニケーション活性化を支援する“DX”＝『ドーナツ トランスフォーメーション』を今年も実施。
『DX』は、オフィスにドーナツを届けることで自然と人が集まり、笑顔や会話が生まれる“スイートな空間”を創出する取り組みで、2025年に3年ぶりに復活し、900以上の企業・団体から応募が来るほど大きな反響となった。当選企業からは、「全員でおいしい＆楽しい時間を共有することができた」「ドーナツだけでここまでコミュニケーションが活性化されるとは思わなかった」など、多くの好評の声が上がった。出社とリモートが混在する働き方が定着する今、部署を超えた交流や新入社員とのアイスブレイクなど、“ちょっとしたきっかけ”がコミュニケーション活性化につながっている。
そこでドーナツの記念日である「ナショナルドーナツデー」にあわせ、「DXを通して一緒に働く仲間とのコミュニケーションを活性化したい」と考えている企業・団体を募集し、抽選で100企業・団体に、「オリジナル・グレーズド ダズン」を希望数（1〜5ダズン）提供する。
【写真】3店舗限定でもらえる『できたてオリグレ』
さらに、ドーナツを通して社内のコミュニケーション活性化をサポートする「DX（ドーナツ トランスフォーメーション）」の参加企業・団体をきょう1日より募集開始。抽選で100社へ1社につき最大60個のドーナツを無料で提供する。催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く。店舗により開始時間が異なる。
今年の「ナショナル ドーナツデー」は6月5日。日本でも商品を1点以上購入した人限定で『オリジナル・グレーズド』を1つプレゼントするキャンペーンを、各店数量限定で実施する。プレゼントする『オリジナル・グレーズド』は、1937年のブランド創業以来89年以上変わらない秘伝のレシピで作り続けてきた看板商品。イーストを使用したふわふわの生地をグレーズ（砂糖）でコーティングしたドーナツは、口の中に入れた瞬間ふわっと柔らかく、トロッと溶けてしまう食感が魅力で、世界中で長年愛され続けている。
今年は日本上陸20周年を記念し、昨年よりも1万個多い“全店合計2万個”の『オリジナル・グレーズド』を用意した。各店舗オープン時間より先着で、オリグレを1つプレゼントする。製造工程が見られるドーナツシアターを備えた、東京国際フォーラム店・渋谷シネタワー店・キャナルシティ博多店では、同日午後1時〜午後3時の2時間限定で、「できたての温かいオリジナル・グレーズド」＝『できたてオリグレ』を1つプレゼントする。店内に設置された電飾看板“HOT LIGHT（ホットライト）”の点灯が、『できたてオリグレ』を楽しめる合図。『できたてオリグレ』を提供する3店舗は、オープン時間からのドーナツ配布は行わない。
さらにKKDJでは、ドーナツを通して社内のコミュニケーション活性化を支援する“DX”＝『ドーナツ トランスフォーメーション』を今年も実施。
『DX』は、オフィスにドーナツを届けることで自然と人が集まり、笑顔や会話が生まれる“スイートな空間”を創出する取り組みで、2025年に3年ぶりに復活し、900以上の企業・団体から応募が来るほど大きな反響となった。当選企業からは、「全員でおいしい＆楽しい時間を共有することができた」「ドーナツだけでここまでコミュニケーションが活性化されるとは思わなかった」など、多くの好評の声が上がった。出社とリモートが混在する働き方が定着する今、部署を超えた交流や新入社員とのアイスブレイクなど、“ちょっとしたきっかけ”がコミュニケーション活性化につながっている。
そこでドーナツの記念日である「ナショナルドーナツデー」にあわせ、「DXを通して一緒に働く仲間とのコミュニケーションを活性化したい」と考えている企業・団体を募集し、抽選で100企業・団体に、「オリジナル・グレーズド ダズン」を希望数（1〜5ダズン）提供する。