【シンガポール＝山口真史、池田慶太】アジア安全保障会議に出席中の小泉防衛相は３０日、米国のヘグセス国防長官とシンガポールで会談した。

小泉氏は日本の防衛力強化の取り組みについて改めて説明し、ヘグセス氏は支持した。両氏は、ミサイルの共同開発・生産の加速や、日米とオーストラリアの３か国でミサイル防衛に向けた情報共有を進めることで一致した。

両氏の対面での会談は今回が４回目。ヘグセス氏の同会議での演説後に約１時間行われた。小泉氏は会談で、「日米同盟の抑止力と対処力の一層の強化について、我々が課された任務は非常に重い」と語り、日本政府が４月に防衛装備移転３原則と運用指針を見直したことや、国家安全保障戦略など安保３文書の年内の改定について説明した。

ヘグセス氏は日本の取り組みや自衛隊と米軍の訓練拡大を歓迎し、日米協力が「地域の平和と繁栄」につながるとの見解を示した。

会談では、中国を含めた地域情勢についても意見を交わした。インド太平洋地域の安保環境が厳しさを増していることを踏まえ、自衛隊と米軍による南西諸島での共同訓練を拡充することや、豪州や韓国、フィリピンなどの同志国との連携を強化させることでも一致した。