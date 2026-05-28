加藤綾菜、美脚際立つショーパンコーデ公開「膝下長すぎ」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】タレントの加藤綾菜が5月27日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを公開した。
【写真】加トちゃんの38歳美人妻「膝下長すぎ」美脚際立つショーパンコーデ
加藤は「毎日暑くて一足早く短パンはきました！」とコメント。鮮やかな赤の7分袖トップスにオフホワイトのショートパンツとサンダルを合わせたコーディネートを披露し、スラリとした美しい脚が際立っている。
また「そして実は今部屋のリフォーム中でして毎日少しずつ変わっていくのが嬉しいです 壁がヒノキで良い香り。カトちゃんが幸せな人生を歩む計画中！」と近況もつづっている。
この投稿に、ファンからは「夏コーデ素敵」「スタイル抜群」「すごく綺麗な脚で憧れる」「爽やかで上品」「膝下長すぎ」「着こなしがスマート」などと反響が寄せられている。
綾菜と夫でタレントの加藤茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
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【写真】加トちゃんの38歳美人妻「膝下長すぎ」美脚際立つショーパンコーデ
◆加藤綾菜、ショーパンから美脚スラリ
加藤は「毎日暑くて一足早く短パンはきました！」とコメント。鮮やかな赤の7分袖トップスにオフホワイトのショートパンツとサンダルを合わせたコーディネートを披露し、スラリとした美しい脚が際立っている。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「夏コーデ素敵」「スタイル抜群」「すごく綺麗な脚で憧れる」「爽やかで上品」「膝下長すぎ」「着こなしがスマート」などと反響が寄せられている。
綾菜と夫でタレントの加藤茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
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