加藤ローサ、ベビーリーフ使った彩りサラダの食卓に反響「ヘルシーで美味しそう」「自分で野菜育てたのかな？」
【モデルプレス＝2026/05/23】女優の加藤ローサが5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。食卓を公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳女優「ヘルシーで美味しそう」ベビーリーフ使った彩りサラダ
加藤は、「もぐもぐTIME」というスタンプとともにベビーリーフやオレンジなどのサラダ、鶏肉料理、きゅうりなどの料理とビールのグラスが置かれた野菜がメインの食卓を公開。家庭菜園とみられる場所で育てているベビーリーフの写真も添え、「これ！これ！これ！」と矢印をつけている。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそうなサラダ」「自分で野菜育てたのかな？」「彩りが綺麗」「最高の晩酌」「疲れが吹っ飛びそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳女優「ヘルシーで美味しそう」ベビーリーフ使った彩りサラダ
◆加藤ローサ、彩り豊かな食卓公開
加藤は、「もぐもぐTIME」というスタンプとともにベビーリーフやオレンジなどのサラダ、鶏肉料理、きゅうりなどの料理とビールのグラスが置かれた野菜がメインの食卓を公開。家庭菜園とみられる場所で育てているベビーリーフの写真も添え、「これ！これ！これ！」と矢印をつけている。
◆加藤ローサの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそうなサラダ」「自分で野菜育てたのかな？」「彩りが綺麗」「最高の晩酌」「疲れが吹っ飛びそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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