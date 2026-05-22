　22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比570円高の6万2110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては425.86円高。出来高は1万1432枚だった。

　TOPIX先物期近は3867.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比13.69ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62110　　　　　+570　　　 11432
日経225mini 　　　　　　 62085　　　　　+555　　　278850
TOPIX先物 　　　　　　　3867.5　　　　　 +18　　　 20256
JPX日経400先物　　　　　 35015　　　　　+145　　　　 653
グロース指数先物　　　　　 793　　　　　　+6　　　　 683
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース