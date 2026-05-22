日経225先物：22日夜間取引終値＝570円高、6万2110円
22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比570円高の6万2110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては425.86円高。出来高は1万1432枚だった。
TOPIX先物期近は3867.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比13.69ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62110 +570 11432
日経225mini 62085 +555 278850
TOPIX先物 3867.5 +18 20256
JPX日経400先物 35015 +145 653
グロース指数先物 793 +6 683
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3867.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比13.69ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62110 +570 11432
日経225mini 62085 +555 278850
TOPIX先物 3867.5 +18 20256
JPX日経400先物 35015 +145 653
グロース指数先物 793 +6 683
東証REIT指数先物 売買不成立
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