ヘッドフォン「JBL Tour One M3」

ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのヘッドフォン「JBL Tour One M3」と完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Tour Pro 3」に新色グリーンを追加する。発売は5月21日。価格はオープンで、直販価格はTour One M3が49,500円、Tour Pro 3が42,900円。

新しいカラーバリエーションとして追加するのは、深みのあるグリーン。「クラシックな品格と現代的な感性を融合させたカラーリングにより、JBLのフラッグシップライン『JBL Tour』シリーズが持つプレミアムなデザイン性と存在感をより一層引き立てる」という。

完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Tour Pro 3」

加えて、音質と操作性の更なる向上を目指したファームウェアアップデートを実施する。

Tour One M3は、サウンドチューニングを刷新。業界標準とされる“Harman Curve”をベースに、専門家による評価とリスニングテストを重ねて最適化された新しいサウンドカーブを採用。

より自然で制御された低域表現に加え、中高域の解像度を向上させることで、ボーカルはよりクリアに、楽器はより立体的かつ忠実に再現する。

完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Tour Pro 3」

JBL Tour Pro 3のスマート充電ケースおよびJBL SmartTxでは、操作画面のユーザーインターフェースをアップデート。

横方向と縦方向を組み合わせた新しいメニュー構成を採用し、大型化されたアイコンや刷新されたタイポグラフィにより、ソース切り替えやAuracast設定などの操作を、より直感的かつスムーズに行なえるようにした。

新しくなったユーザーインターフェース