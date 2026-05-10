ちょっと小腹が空いた時に◎「10分フライパンおやつ」が便利

小腹がすいたときに便利なお手軽おやつ！

小腹がすいて何か食べたい…そんなときも、自分で作ればヘルシーだし、お金もあまりかからないしと、まさにいいことずくめ。

でも、面倒だったり、時間がかかったりはちょっと困るかも。そう思っている方に、ピッタリのおやつをご紹介。フィーチャーしたのは、フライパンで10分あれば作れてしまう超簡単スイーツたち。驚きの手軽さ＆おいしさを、さっそく味わってみてください。



おいしくて片付けもラクラク

今回ピックアップしたのは、おやつとはいっても、少し食べ応えがあるレシピ。だからちゃんとご飯をつくるほどではないけれど、小腹がすいたなんてときにもピッタリ。お子さんにリクエストされたときはもちろん、自分が急に甘いものを食べたくなった…なんてときにも、サッと作れて重宝しますよ。



もちもちやわらか食感

アップルパイ風にしても

カリッとしておいしい

いかがですか？本格的なお菓子作りというと、オーブンを使ったり、いろいろ手間がかかるけれど、今回ご紹介したレシピはフライパンでお手軽に作れます。忙しくて時間がないときでも、わずか10分で完成するので大助かり。ぜひ活用してみてくださいね。