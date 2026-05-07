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「生成AI時代にこそ国語力が必須になる」中学生も低学年向けからやり直す、本質的な読解力育成法

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株式会社すららネット公式YouTube「Edu-bizチャンネル」が「これで成績アップ！国語の学習法を学年別の進め方で徹底解説｜高学年・中学生でも低学年版から始める理由」を公開した。

株式会社すららネットの小田氏と川田氏が出演し、AI教材「すらら」を活用した学年別の国語学習法や、つまずきやすいポイントの対処法について解説している。



動画内で特に強調されたのは、小学校高学年や中学生であっても、国語の学習は「すらら小学校低学年版」から始めるべきという点だ。川田氏は、すららの国語が初見の文章を読む「読解の型」を身につけるトレーニングであると説明。学校の授業の精読だけでは初見の文章を読む力が養われていないケースが多く、いきなり「すらら高学年版」から始めると難しすぎて挫折しやすいという。中学生であれば、「すらら低学年版のステージ4」あたりから始めるのがおすすめだと語った。



また、中学生が低学年の問題に取り組むことに抵抗を示す場合は、「読解の基礎トレーニングをやっていくよ」と位置づけを伝え、説明文よりも取り組みやすい物語文から進めるなど、順番をカスタマイズする工夫も紹介された。さらに、長文読解の「実践演習」パートでは、課題文を紙で印刷して取り組むことを推奨。文中に印をつけながら読むことで、後から指導者が生徒の読み方をチェックしやすくなるという。



終盤では、保護者に対して国語の重要性を伝えるポイントを解説。定期テストの点数だけでは入試に必要な読解力は測れないことや、国語力の育成には時間がかかることを挙げる。さらに、これからの生成AI時代においては、情報を構造化し、自分の考えを言語化してAIに適切に指示を出すための「国語力」が不可欠になるという新たな視点も提示された。



学習の土台となる国語力は、一朝一夕には身につかない。自分のレベルに合った段階から基礎の「型」を徹底的に反復し、正しい読み方を身につけることで、他教科の成績向上や将来必要とされる思考力にもつながっていくことだろう。