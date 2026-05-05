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不登校の成績評価が変わる。文科省の新案は、学びの空白を「記述による個人内評価」で高校入試へつなげる仕組みだった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Edu-NEWS_おだ」が、「不登校でも内申がつく？文科省の新評価案を徹底解説」を公開した。文部科学省のワーキンググループで議論された、不登校児童生徒の成績評価と高校入試への接続について、学習塾向けサービス『スマ塾』を展開する合同会社SyUNIの小田氏が解説している。



小田氏はまず、不登校児童の学びが在籍学年の枠組みに収まらない現状を指摘する。十分な学習時間が確保できなかったり、下学年の内容に遡って学び直したりしている場合、現行の絶対評価では実態に合わず、成績が「1」や「-（斜線）」になりやすい。これが子どもや保護者の学習意欲や自己肯定感を低下させる一因になっているという。



これに対し、今回の議論では評価方法を「A・B・C」の3パターンに整理する案が示された。なかでも小田氏が重要視するのは、観点別評価や評定ではなく「記述による個人内評価」を行う「C」のパターンである。他者との比較ではなく、「その子自身の良い点や可能性、進歩の状況」を文章で残すことが、次の学びへつながる大きな一歩になると説明した。



さらに動画では、この評価を高校入試へどう接続するかにも言及している。調査書の第3学年の評価を選考資料としない「福岡県の長期欠席者特例措置」などの実践例を挙げ、評価と入試制度をセットで設計する必要性を説いた。



最後に小田氏は、制度の柔軟性と公平性の両立が課題であると述べ、「文書を増やす制度ではなく、子どもを見る時間を増やす制度へ」との期待を込めた。不登校という時間を単なる空白で終わらせず、確かな学びの軌跡として残すための枠組み作りが、今まさに本格化している。