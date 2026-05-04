◆全日本大学駅伝関東推薦校選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）

１万メートルのレースを各校２選手ずつ４組のレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の出場権を獲得した。

留学生は登録が２人以内、出場が１人以内。今年１月の第１０２回箱根駅伝７位の城西大、同１０位の日大の箱根駅伝シード校（１０位以内）、同１４位で２１年ぶりにシード権を逃した東洋大などが伊勢路行きの７枚の切符を争った。

第１組から最終組まで安定した走りを見せた日大がトップ通過した。

２位に東海大、３位に大東大、４位に神奈川大が続いた。

昨年の選考会で次点の８位に終わり、１８年ぶりに本戦出場を逃した東洋大は５位で通過。２年ぶりの復活出場を果たした。東洋大は第１組で１１位と出遅れたが、第２組でエースの松井海斗（３年）がトップの激走。３位に浮上した。最終組では迎暖人（むかえ・はると、３年）が周回を勘違いして、１周を残して一度、止まってしまい、ヒヤリとするアクシデントがあったが、力を振り絞って残り１周を走り切り、無事にゴールした。

６位は中央学院大。

ぎりぎりの７位通過は山梨学院大だった。

次点の８位の専大は山梨学院大とわずか０秒６５の僅差だった。

城西大は、中島巨翔（まさと、４年）が第３組で終盤に蛇行。懸命にゴールを目指したが、残り８０メートルで無念の途中棄権。城西大は第２組終了時点で通過圏内の７位につけていたが、最終組を待たずに敗退が決まってしまった。それでも最終組で柴田侑（４年）が意地を見せて、日本人トップの５位と激走。中島の途中棄権を目の前で見ていたが、魂の力走で２８分５秒０７の自己ベスト記録をマークした。

箱根駅伝の予選会は、一斉スタートのハーフマラソンに１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで競うが、全日本大学駅伝関東選考会は１人の失敗も許されない。駅伝と同様に大きなプレッシャーがかかるタフなレースだ。今年も悲喜こもごものドラマが生まれた。

昨年の本大会で優勝した駒大をはじめ、中大、青学大、国学院大、早大、帝京大、創価大、順大の上位８校はシード権を持つ。関東勢は計１５校が参戦する。北海道１校、東北１校、北信越１校、東海１校、関西４校、中国四国１校、九州１校で計２５校が出場。日本学連選抜（東海を除く全国７地区学連からの選抜）と東海学連選抜がオープン参加する。

最終順位は以下の通り。

＜１＞日大

＜２＞東海大

＜３＞大東大

＜４＞神奈川大

＜５＞東洋大

＜６＞中央学院大

＜７＞山梨学院大

０秒６５差

＜８＞専大

＜９＞法大

＜１０＞明大

＜１１＞日体大

＜１２＞東京国際大

＜１３＞拓大

＜１４＞芝浦工大

＜１５＞立大

＜１６＞国士舘大

＜１７＞駿河台大

＜１８＞東農大

＜１９＞流通経大

記録なし城西大