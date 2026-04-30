この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ここまで来たらOKです。資産形成が終わった人が“使うフェーズに入るタイミング”を具体的に解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネルで「ここまで来たらOKです。資産形成が終わった人が“使うフェーズに入るタイミング”を具体的に解説します！」を公開した。動画では、十分な資産があるにもかかわらずお金を使えない「Die with Zero」ができない理由とその対策について、具体的なデータや研究結果を用いながら解説している。



鳥海氏はまず、お金が使えない理由を「性格の問題だけで片付けてはいけない」と指摘。1つ目の要因として「将来を数字で計算する力が欠けている」ことを挙げた。具体的なシミュレーションとして、資産3,000万円で毎月の収支を計算すれば老後も十分にお金が持つはずなのに、将来の不安から「最悪のイメージを前提に考えてしまう」ため、使っても問題ないお金まで抱え込んでしまうと語る。



2つ目の要因として「経験・体験」の不足を指摘。経験が少ないと何にお金を使えば満足できるか分からず、「よく分からないからやめておこう」と行動を制限してしまう心理を解説。その結果、「楽しいよりもお金が勝ってしまう」と説明した。



3つ目の要因には「お金以外の判断基準」がないことを挙げた。フリップを用いてボストン大学の研究データを提示し、「収入や資産額は一定水準を超えると幸福度はなかなか上がりにくい」と説明。また、ハーバード大学の研究も引用し、人生の満足度を高める最大の要因は「お金でも名声でもなく、人間関係である」と強調した。



これらの課題を克服するための対策として、鳥海氏は「将来を数字で計算すること」「意識的に経験を増やすこと」「預金残高以外の指標を持つこと」の3つを提案。最後に「本質はお金を使うことではない。より幸せな人生を歩んでいくことだ」と断言し、お金を人生を豊かにするための手段として捉え直すきっかけにしてほしいと語り、動画を締めくくった。