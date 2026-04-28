ユニクロ・GU「590円の衝撃」「今季のトレンドをそのまま体現」最安でオシャレになれる3つの傑作アイテム
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆コスパよく速攻でおしゃれになりたい人は必見
今回はユニクロとGUで買えるトレンドアイテムを3点を紹介します。速攻でオシャレになりたい、トレンドをコスパよく取り入れたい。そんな方にぴったりの内容です。
ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の3アイテムです。
・GU：ドライジップアップジャケット 2990円
・ユニクロ：ドライカラーリブタンクトップ 590円
・ユニクロC：ブロードオーバーサイズシャツ/ストライプ 1990円
◆▼ドライジップアップジャケット
まず1つ目はGUのドライジップアップジャケット。GUらしくコスパがかなり優秀。約3000円でトレンドど真ん中のブルゾンが手に入ります。
今のトレンドは「襟付き×短丈×ややゆるめ」。このアイテムはまさにその条件を満たしていて、袖幅と身幅にゆとりがありつつ、着丈はやや短めのバランス。シルエットは今っぽいコンパクト寄りのリラックスフィット。羽織るだけでトレンド感が出せるのが強みです。
◆春秋どちらも使える
素材はポリエステルですが、適度な肉感がありテカリも抑えられているため、安っぽさはほとんど感じません。
微妙に表情もあるので、シンプルながら地味にならない仕上がり。さらに襟付きなので小顔効果もあり、スタイルアップにも貢献。春秋どちらも使えるため、着用期間が長いのもメリットです。
サイズはワンサイズアップ推奨。カラーはブラックを選んでおけばまず間違いありません。
◆▼ドライカラーリブタンクトップ
次に紹介するのはユニクロのドライカラーリブタンクトップ。今年かなり重要なトレンドアイテムです。クラシカルトレンドが主流の今、ジャケットやシャツなどきれいめなアイテムが増えています。
その中で差別化を作る手段として重要なのがレイヤード。そのレイヤードに最適なのがタンクトップです。このアイテムはネックがやや深めで、シャツを開けた時にもバランスよく見える設計。裾だけチラ見せするだけでも、コーデに奥行きが出ます。
◆価格は驚きの590円
シルエットは細すぎず、レイヤード用として非常に使いやすい設計。リブ素材でフィット感もありつつ、ドライ機能で快適さも確保されています。
価格は驚きの590円。とりあえず1枚試して、よければ複数買いが正解です。サイズは普段より2サイズアップ推奨。カラーはブラックが使いやすくオススメ。
◆▼ブロードオーバーサイズシャツ/ストライプ
最後に紹介するのはユニクロCのブロードオーバーサイズシャツ/ストライプ。今季のトレンドをそのまま体現した一着です。2026年春夏は「ストライプ柄」「レギュラーカラー」「ややゆるめシルエット」がトレンド。このシャツはそのすべてを満たしています。
デザインはレギュラーカラーでやや大きめの襟。フレンチフロントでミニマルに仕上げつつ、胸ポケット付き。背面はセンターボックス、裾はスリット入りのボックスカットで、動きやすさと今っぽさを両立しています。
◆コスパのいいオシャレなシャツ
素材はハリのあるタイプライター調で、パリッとした印象。ストリートとクラシックの中間のようなバランスで、非常に使いやすいです。
ユニクロのインラインだとシルエットがやや無難ですが、コラボラインはしっかりトレンドを反映しているため完成度が高い。これで約2000円はかなり破格です。サイズはワンサイズアップ推奨。カラーはブルーストライプを選べば間違いありません。
◆コスパ良く一気にアップデートできる
今回紹介したのは下記の3アイテムです。
・GU：ドライジップアップジャケット
・ユニクロ：ドライカラーリブタンクトップ
・ユニクロC：ブロードオーバーサイズシャツ/ストライプ
GUのドライジップアップジャケットはトレンドのライトアウターをゲットしたい方にオススメ、ユニクロのドライカラーリブタンクトップはレイヤードにチャレンジしてみたい方にオススメ、ユニクロCのブロードオーバーサイズシャツ/ストライプはコスパのいいオシャレなシャツを探している方にオススメです。
今回はユニクロとGUで買えるトレンドアイテム3点を紹介しました。どれも低価格ながら、しっかりトレンドを押さえたアイテムばかり。コスパよく一気にアップデートしたい方は、ぜひこの記事を参考にチェックしてみてください。
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
【まとめ】
株式会社RePLAY代表取締役。ブランドやセレクトショップ、古着、ウェブメディアなどアパレルに関する多彩な事業を運営。ユーチューブ「まとめチャンネル」などでオシャレ初心者にもわかりやすいファッション情報を配信中！
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆コスパよく速攻でおしゃれになりたい人は必見
今回はユニクロとGUで買えるトレンドアイテムを3点を紹介します。速攻でオシャレになりたい、トレンドをコスパよく取り入れたい。そんな方にぴったりの内容です。
ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
・GU：ドライジップアップジャケット 2990円
・ユニクロ：ドライカラーリブタンクトップ 590円
・ユニクロC：ブロードオーバーサイズシャツ/ストライプ 1990円
◆▼ドライジップアップジャケット
まず1つ目はGUのドライジップアップジャケット。GUらしくコスパがかなり優秀。約3000円でトレンドど真ん中のブルゾンが手に入ります。
今のトレンドは「襟付き×短丈×ややゆるめ」。このアイテムはまさにその条件を満たしていて、袖幅と身幅にゆとりがありつつ、着丈はやや短めのバランス。シルエットは今っぽいコンパクト寄りのリラックスフィット。羽織るだけでトレンド感が出せるのが強みです。
◆春秋どちらも使える
素材はポリエステルですが、適度な肉感がありテカリも抑えられているため、安っぽさはほとんど感じません。
微妙に表情もあるので、シンプルながら地味にならない仕上がり。さらに襟付きなので小顔効果もあり、スタイルアップにも貢献。春秋どちらも使えるため、着用期間が長いのもメリットです。
サイズはワンサイズアップ推奨。カラーはブラックを選んでおけばまず間違いありません。
◆▼ドライカラーリブタンクトップ
次に紹介するのはユニクロのドライカラーリブタンクトップ。今年かなり重要なトレンドアイテムです。クラシカルトレンドが主流の今、ジャケットやシャツなどきれいめなアイテムが増えています。
その中で差別化を作る手段として重要なのがレイヤード。そのレイヤードに最適なのがタンクトップです。このアイテムはネックがやや深めで、シャツを開けた時にもバランスよく見える設計。裾だけチラ見せするだけでも、コーデに奥行きが出ます。
◆価格は驚きの590円
シルエットは細すぎず、レイヤード用として非常に使いやすい設計。リブ素材でフィット感もありつつ、ドライ機能で快適さも確保されています。
価格は驚きの590円。とりあえず1枚試して、よければ複数買いが正解です。サイズは普段より2サイズアップ推奨。カラーはブラックが使いやすくオススメ。
◆▼ブロードオーバーサイズシャツ/ストライプ
最後に紹介するのはユニクロCのブロードオーバーサイズシャツ/ストライプ。今季のトレンドをそのまま体現した一着です。2026年春夏は「ストライプ柄」「レギュラーカラー」「ややゆるめシルエット」がトレンド。このシャツはそのすべてを満たしています。
デザインはレギュラーカラーでやや大きめの襟。フレンチフロントでミニマルに仕上げつつ、胸ポケット付き。背面はセンターボックス、裾はスリット入りのボックスカットで、動きやすさと今っぽさを両立しています。
◆コスパのいいオシャレなシャツ
素材はハリのあるタイプライター調で、パリッとした印象。ストリートとクラシックの中間のようなバランスで、非常に使いやすいです。
ユニクロのインラインだとシルエットがやや無難ですが、コラボラインはしっかりトレンドを反映しているため完成度が高い。これで約2000円はかなり破格です。サイズはワンサイズアップ推奨。カラーはブルーストライプを選べば間違いありません。
◆コスパ良く一気にアップデートできる
今回紹介したのは下記の3アイテムです。
・GU：ドライジップアップジャケット
・ユニクロ：ドライカラーリブタンクトップ
・ユニクロC：ブロードオーバーサイズシャツ/ストライプ
GUのドライジップアップジャケットはトレンドのライトアウターをゲットしたい方にオススメ、ユニクロのドライカラーリブタンクトップはレイヤードにチャレンジしてみたい方にオススメ、ユニクロCのブロードオーバーサイズシャツ/ストライプはコスパのいいオシャレなシャツを探している方にオススメです。
今回はユニクロとGUで買えるトレンドアイテム3点を紹介しました。どれも低価格ながら、しっかりトレンドを押さえたアイテムばかり。コスパよく一気にアップデートしたい方は、ぜひこの記事を参考にチェックしてみてください。
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
【まとめ】
株式会社RePLAY代表取締役。ブランドやセレクトショップ、古着、ウェブメディアなどアパレルに関する多彩な事業を運営。ユーチューブ「まとめチャンネル」などでオシャレ初心者にもわかりやすいファッション情報を配信中！