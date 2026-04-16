先月、京都府南丹市で安達結希くんが行方不明となり山林で遺体が見つかった事件で、京都府警は16日未明、37歳の父親を死体遺棄の疑いで逮捕しました。父親は容疑を認めているということです。

死体遺棄の疑いで逮捕されたのは南丹市の会社員で結希くんの父親である安達優季容疑者（37）で、16日未明、京都府警が逮捕状を執行しました。

警察の調べによりますと安達容疑者は、先月23日頃から今月13日頃までの間に、息子の結希くん（11）の遺体を南丹市内の山林などに運び込み、遺棄した疑いがもたれています。

行方不明となった結希くんのランリュックや靴が山中で相次いで発見され、今月13日には小学校から2キロほど離れた山林で遺体が見つかったことから警察は結希くんが事件に巻き込まれた可能性があるとみて、15日に自宅を家宅捜索し、安達容疑者から任意で事情を聴いていました。

安達容疑者は調べに対し、「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めているということで、結希くんが死亡した経緯についても詳しく事情を聴く方針です。

（4月16日放送『Oha!4』より）