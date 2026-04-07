地獄先生ぬ〜べ〜、置鮎龍太郎＆森川智之が26年ぶりのアフレコ語る
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組「『地獄先生ぬ〜べ〜』第２クールクライマックス直前特番」を３月25日（水）夜９時より独占無料生放送した。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により1993年から1999年にわたり「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された人気オカルトコミック。“鬼の手”を持つ霊能力教師“ぬ〜べ〜”こと、鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守るオカルティックヒーローアクションが描かれる。
本番組には、置鮎龍太郎（鵺野鳴介役）、岩崎諒太（木村克也役）、森川智之（玉藻京介役）が生出演。キャストのお気に入りシーンを紹介する振り返りトークから、アフレコ現場からのタレコミ情報まで、裏話とキャスト陣の作品愛が詰まったトークをたっぷりとお届けした。
番組では、「妖怪も出てくる！？ガチャガチャエピソードトーク！！」を実施。ガチャガチャで引いたお題や妖怪をもとに、キャスト陣が自由にトークを展開。「この人は妖怪並みにすごい！」というテーマでは、まず置鮎が「原作の真倉翔先生」と答え、「全26エピソードの23話くらいはスタジオにいました（笑）」とアフレコ裏話を披露。岩崎も「原作者の先生がこんなに現場にいる作品はなかなかないんですよ！」と大きく頷き、「先生と毎週ご一緒させてもらえるなんて！いちファンとしてはめちゃくちゃ嬉しかった」と感激したことを語る。
さらに「今だからこそ聞きたいこと！」のトークでは、岩崎から平成版に続いて出演している置鮎と森川に、「ぬ〜べ〜と玉藻として久々にアフレコを行った時のお互いの印象は？」という質問が。森川は「第１話で一緒にマイクスタンドに立った瞬間、“この人変わらないな”って思った。変わらなすぎて妖怪だなって」と笑いながら語り、「その変わらなさが嬉しかった。あの長いお経も覚えていたし！」と賞賛。これに置鮎は照れくさそうに「１話は相当頑張ってた」と話しつつ、「僕も嬉しかったですよ」と返答。
また約26年ぶりのアニメ化、そして続投が決定した際の心境について、置鮎は「居残り組として、おっさん２人で頑張らないとと思った」と笑いを交えながら語り、「これからも頑張っていきます」とコメント。森川も「末長くよろしくお願いします」と返し、シリーズを支えてきた２人ならではの関係性を垣間見せた。
続いては、キャスト陣から寄せられたアフレコ現場でのエピソードを紹介する「〇〇は見た！！ぬ〜べ〜タレコミ情報！！」のコーナーへ。ゆきめ役・加隈亜衣からは「20話のアフレコ後に置鮎さんからブラックコーヒーをいただいた」というエピソードが明かされ、作中でぬ〜べ〜がゆきめへコーヒーを飲ませるシーンを彷彿とさせる置鮎の“ゆきめ愛”に一同も笑顔に。さらに森川の“プロポリスのど飴”がキャストの間で広まっている話や、置鮎が現場で積極的に写真を撮っていたというエピソードなど現場の和やかな空気感が伝わる裏話が次々と。
そして、高橋律子役・遠藤綾からの「ぬ〜べ〜がお経を唱えるシーンで、置鮎さんが台本を見ずに話していた。『覚えてるんですか？』と聞いたら、『もう何度も言ってるからね』とおっしゃっていて痺れた」というタレコミでは、置鮎が劇中のお経を“フルサイズ”で披露する場面も。「うわぁぁ！フルサイズだ！」とスタジオも大盛り上がりで、森川からも「もうぬ〜べ〜そのもの」と称賛の声が上がるなど、終始笑いの絶えないコーナーとなった。
また番組では振り返りトークも実施され、出演キャスト３人に加え、他キャストから寄せられたお気に入りシーンも紹介。第５話「はたもんばの呪い」や第24話「メリーさん」、第13話「人面疽」での生徒たちがぬ〜べ〜を助けるシーンなど、ホラー回から感動回、アクション回まで多彩なエピソードについてのトークで盛り上がる。その中で、置鮎が選んだ第23話「約束のレクイエム」についてのトークでは、置鮎が「もともと単行本にも収録されていなかったエピソードで、大石監督が映像化を強く望んでいたと聞いたんです」と背景を説明。その後、“ぬ〜べ〜が鬼の手を持つ前の出来事を描く”重要回であり、ぬ〜べ〜自身の決意表明にもつながるエピソードとして、作品の原点に触れる物語であるとアピール。作中きっての感動回に、森川と岩崎からも「絵にもこのぬ〜べ〜の無力感が出てるよね」「本当に良い話」と共感や演出面を絶賛する声が寄せられた。
そして番組の最後にはキャスト陣からメッセージも。置鮎は「今回２クールやってきましたが、僕的にも、スタッフさん的にもぜひこの先も続けたい気持ちはあります。ぜひ応援のほどよろしくお願いします」と語り、改めて“ぬ〜べ〜”という作品への愛情を滲ませた。
本番組は、４月８日（水）夜11時59分まで無料配信中。
(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により1993年から1999年にわたり「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された人気オカルトコミック。“鬼の手”を持つ霊能力教師“ぬ〜べ〜”こと、鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守るオカルティックヒーローアクションが描かれる。
番組では、「妖怪も出てくる！？ガチャガチャエピソードトーク！！」を実施。ガチャガチャで引いたお題や妖怪をもとに、キャスト陣が自由にトークを展開。「この人は妖怪並みにすごい！」というテーマでは、まず置鮎が「原作の真倉翔先生」と答え、「全26エピソードの23話くらいはスタジオにいました（笑）」とアフレコ裏話を披露。岩崎も「原作者の先生がこんなに現場にいる作品はなかなかないんですよ！」と大きく頷き、「先生と毎週ご一緒させてもらえるなんて！いちファンとしてはめちゃくちゃ嬉しかった」と感激したことを語る。
さらに「今だからこそ聞きたいこと！」のトークでは、岩崎から平成版に続いて出演している置鮎と森川に、「ぬ〜べ〜と玉藻として久々にアフレコを行った時のお互いの印象は？」という質問が。森川は「第１話で一緒にマイクスタンドに立った瞬間、“この人変わらないな”って思った。変わらなすぎて妖怪だなって」と笑いながら語り、「その変わらなさが嬉しかった。あの長いお経も覚えていたし！」と賞賛。これに置鮎は照れくさそうに「１話は相当頑張ってた」と話しつつ、「僕も嬉しかったですよ」と返答。
また約26年ぶりのアニメ化、そして続投が決定した際の心境について、置鮎は「居残り組として、おっさん２人で頑張らないとと思った」と笑いを交えながら語り、「これからも頑張っていきます」とコメント。森川も「末長くよろしくお願いします」と返し、シリーズを支えてきた２人ならではの関係性を垣間見せた。
続いては、キャスト陣から寄せられたアフレコ現場でのエピソードを紹介する「〇〇は見た！！ぬ〜べ〜タレコミ情報！！」のコーナーへ。ゆきめ役・加隈亜衣からは「20話のアフレコ後に置鮎さんからブラックコーヒーをいただいた」というエピソードが明かされ、作中でぬ〜べ〜がゆきめへコーヒーを飲ませるシーンを彷彿とさせる置鮎の“ゆきめ愛”に一同も笑顔に。さらに森川の“プロポリスのど飴”がキャストの間で広まっている話や、置鮎が現場で積極的に写真を撮っていたというエピソードなど現場の和やかな空気感が伝わる裏話が次々と。
そして、高橋律子役・遠藤綾からの「ぬ〜べ〜がお経を唱えるシーンで、置鮎さんが台本を見ずに話していた。『覚えてるんですか？』と聞いたら、『もう何度も言ってるからね』とおっしゃっていて痺れた」というタレコミでは、置鮎が劇中のお経を“フルサイズ”で披露する場面も。「うわぁぁ！フルサイズだ！」とスタジオも大盛り上がりで、森川からも「もうぬ〜べ〜そのもの」と称賛の声が上がるなど、終始笑いの絶えないコーナーとなった。
また番組では振り返りトークも実施され、出演キャスト３人に加え、他キャストから寄せられたお気に入りシーンも紹介。第５話「はたもんばの呪い」や第24話「メリーさん」、第13話「人面疽」での生徒たちがぬ〜べ〜を助けるシーンなど、ホラー回から感動回、アクション回まで多彩なエピソードについてのトークで盛り上がる。その中で、置鮎が選んだ第23話「約束のレクイエム」についてのトークでは、置鮎が「もともと単行本にも収録されていなかったエピソードで、大石監督が映像化を強く望んでいたと聞いたんです」と背景を説明。その後、“ぬ〜べ〜が鬼の手を持つ前の出来事を描く”重要回であり、ぬ〜べ〜自身の決意表明にもつながるエピソードとして、作品の原点に触れる物語であるとアピール。作中きっての感動回に、森川と岩崎からも「絵にもこのぬ〜べ〜の無力感が出てるよね」「本当に良い話」と共感や演出面を絶賛する声が寄せられた。
そして番組の最後にはキャスト陣からメッセージも。置鮎は「今回２クールやってきましたが、僕的にも、スタッフさん的にもぜひこの先も続けたい気持ちはあります。ぜひ応援のほどよろしくお願いします」と語り、改めて“ぬ〜べ〜”という作品への愛情を滲ませた。
本番組は、４月８日（水）夜11時59分まで無料配信中。
(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同