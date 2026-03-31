TVアニメ『あかね噺』のキャスト出演特番ABEMA独占無料生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ『あかね噺』放送直前！座談会』を放送開始当日の４月４日（土）夜10時30分より独占無料生放送する。
TVアニメ『あかね噺』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の末永裕樹・馬上鷹将による落語漫画が原作。噺家である父の魔法のような落語に魅せられて育った少女・桜咲朱音が父の“真打昇進試験”を巡る出来事をきっかけに自らも落語の世界へと飛び込み、最高位“真打”を目指して成長していく本格落語ストーリー。話芸に人生を懸ける噺家たちの熱いドラマが話題を呼び、少年漫画の新たなジャンルを切り拓いた作品として高い評価を獲得し、2026年４月より待望の初アニメ化。永瀬アンナ（桜咲朱音役）、江口拓也（練磨家からし役）、高橋李依（高良木ひかる役）、塩野瑛久（阿良川魁生役）ら豪華キャストが名を連ね、アニメーションで描かれる落語の奥深い世界と本格ドラマに注目が集まっている。
このたび「ABEMA」にて独占無料生放送が決定した特別番組『TVアニメ『あかね噺』放送直前！座談会』には、永瀬アンナ（桜咲朱音 役）、高橋李依（高良木ひかる 役）、塩野瑛久（阿良川魁生 役）が生出演。特番直後に迫ったTVアニメ放送開始に向け、物語やキャラクターの魅力を徹底解説。また、放送中にはプレゼントキャンペーンも実施予定。
なお、TVアニメ『あかね噺』は、４月４日（土）夜24時より「ABEMA」にて先行配信。「ABEMAアニメチャンネル」にて先行無料放送すると同時に最新話の無料配信を開始し、以降クール中ずっと最新話まで全話を無料見放題で楽しめる。
(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会
TVアニメ『あかね噺』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の末永裕樹・馬上鷹将による落語漫画が原作。噺家である父の魔法のような落語に魅せられて育った少女・桜咲朱音が父の“真打昇進試験”を巡る出来事をきっかけに自らも落語の世界へと飛び込み、最高位“真打”を目指して成長していく本格落語ストーリー。話芸に人生を懸ける噺家たちの熱いドラマが話題を呼び、少年漫画の新たなジャンルを切り拓いた作品として高い評価を獲得し、2026年４月より待望の初アニメ化。永瀬アンナ（桜咲朱音役）、江口拓也（練磨家からし役）、高橋李依（高良木ひかる役）、塩野瑛久（阿良川魁生役）ら豪華キャストが名を連ね、アニメーションで描かれる落語の奥深い世界と本格ドラマに注目が集まっている。
なお、TVアニメ『あかね噺』は、４月４日（土）夜24時より「ABEMA」にて先行配信。「ABEMAアニメチャンネル」にて先行無料放送すると同時に最新話の無料配信を開始し、以降クール中ずっと最新話まで全話を無料見放題で楽しめる。
(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会