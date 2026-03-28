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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「【再現性あり】60代からでも資産は増える？毎月収入を作る投資戦略をわかりやすく解説！」と題した動画を公開した。動画では、老後資金の不安を抱える60代に向けて、資産を運用しながら取り崩す「マネーマシン」の作り方を解説している。



鳥海氏はまず、お金を貯めてから少しずつ取り崩すという資産形成の基本手順を紹介。単なる貯金では使うたびに残高が減りいずれゼロになるが、株式や投資信託で運用しながら取り崩すことで「ずっと続く仕組みを作れる」と述べ、このシステムをマネーマシンと呼んだ。



具体的な運用ルールとして「長期・積立・分散」の3つを提示し、低コストで広く分散されたインデックスファンドへ毎月定額を投資することを推奨。「eMAXIS Slim」シリーズの「S&P500」や「全世界株式」を例に挙げ、どれも米国株の比率が高く値動きは似ていると説明した上で、「迷ったら一番分散されている全世界株式に投資してほしい」とアドバイスを送った。



さらに、「60代からでは投資期間が短く遅いのではないか」という疑問に対しては、シミュレーションを用いて反証した。例えば、60歳から月10万円を5年間積み立てて約680万円にし、さらに5年間運用して70歳で約870万円に増やす。これを10年や20年かけて毎月定額で取り崩していけば、元本を大きく上回る金額を受け取れるという。SBI証券や楽天証券の「定期売却」機能を活用すれば、日本でもこの仕組みは簡単に自動化できると語った。



終盤では、暴落リスクについて「瞬間的に減ることはあっても、長い目で見ればちゃんと増えている」と強調。大暴落の直前に一括投資して大底で売却しない限り、致命的なダメージは受けにくいと解説した。最後に「投資を正しく理解し、多めに積み立て、年齢を言い訳にしないこと」と行動を促し、60代からでも豊かな老後への備えは十分に可能であると結論付けた。