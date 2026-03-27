米津玄師の歴代CDがカプセルトイに　本物さながらの再現度に驚き

音楽アーティストとしてだけでなく、イラストレーターとしても類稀なる才能を発揮している米津玄師さん。自身がイラストを手掛けたCDジャケットが精巧なミニチュアになった「米津玄師 ミニCDコレクション」が、株式会社バンダイより2026年8月に発売されます。

さらに同月には、食玩「米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース」の発売も決定しました。

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■ 本物さながらの精巧な作り「ミニCDコレクション」

カプセルトイとして登場する「米津玄師 ミニCDコレクション」は、これまでにリリースされた数々の名盤をミニチュアサイズのキーホルダーにしたアイテム。

大ヒット曲「Lemon」や最新アルバム「LOST CORNER」をはじめ、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」主題歌として話題の「IRIS OUT」、エンディング・テーマの「JANE DOE」などがラインナップに並びます。

ケースは開閉可能となっており、見開き仕様のブックレットや取り外しができるディスクなど、本物のCDさながらの精巧な作りが特徴。さらに、これまでデジタル配信のみだった作品が本商品で「初のパッケージ化」を果たしているほか、初回限定版の貴重なジャケットが採用されているタイトルも存在します。

シークレット1種を含む全11種での展開となり、価格は1回500円（税込）。全国のガシャポン自販機での発売（8月予定）に先駆け、2026年3月26日17時より「ガシャポンオンライン」にて受注が開始されています。

■ お菓子売り場には「かいじゅうずかん」が登場

また、全国のコンビニエンスストアやスーパー等のお菓子売場には「米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース」が登場します。

こちらは、米津さんが架空の“かいじゅう”をイラストと文章で表現した「かいじゅうずかん」を両面フルデザインのプラカードにしたもの。全22種の個性豊かなかいじゅうたちのうち、いずれか1種がバニラクリーム味のウエハースとともに封入されています。価格は1個198円（税込）。

米津さんの音楽とアートワークの世界観を、手のひらサイズでコレクションできる注目のアイテムとして話題を集めそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032704.html