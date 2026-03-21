84万回以上再生され9万以上の「いいね」を獲得しているのは、2匹の子猫がごはんをおねだりする様子。投稿には、視聴者からの「なにこれ可愛すぎて蒸発しそう」「これ真顔で見れる人いるの？」「あああああああ可愛過ぎるうううううう」といった悲鳴のようなコメントが殺到しています。

【動画：足元にやってきた2匹の赤ちゃん猫→『なに？』と聞いてみると…たまらなく可愛い反応】

黒猫きょうだいの訴え

TikTokアカウント「Kairi(かいり)」に投稿されたのは、預かりボランティアをしている投稿主さんのもとにいる2匹の子猫の様子。黒いぱやぱやの毛並みを持つ2匹はそっくりなため、見分けるためか可愛い首輪をしていたそうです。

2匹は投稿主さんの足元にやってくると、何やら言いたげな表情で見上げてきたといいます。投稿主さんが優しく「なに？」と聞くと、2匹は精一杯の大きな声で「にぃー！」「みー！」と鳴き始めたそう。

「おなかがすきました！！」

2匹の訴えは、どうやら「おなかすいた！」「ごはんください！」というもの。投稿主さんの問いかけに、声を揃えて「にゃあーーーー！」と大合唱したといいます。声のトーンも長さもばっちり揃っていたとのことで、仲の良さがうかがえます。

その後も「どしたん？」「なぁに？」と聞かれる度に「にーっ」「みぃーっ」と猛アピールが止まらない子猫たち。おなかがぺこぺこの様子でしたが、実は2匹はしっかりごはんを食べたあと。投稿主さんに「食べたやん、ごはん」と告げられてしまったそうです…。

「もっとくださーい！」

食事が済んでいることを告げられてもあきらめられない2匹は、その後も口をめいっぱい開けて、子猫ならではの高い声で鳴き続けたとのこと。あまりの可愛さに、つい追加でごはんをあげたくなりそうですが…。

投稿主さんは、経験豊かな預かりボランティアさん。優しく「ごはん食べたやろ？」と諭し続けたそうです。「子猫の命を守る」というおねだりに負けない強い意思をお持ちなのでしょう。頭が下がります！

子猫たちの大合唱を見た視聴者からは、「足りないと申しております(笑)」「これは追加でご飯あげちゃうやつ」などのコメントも。可愛すぎるおねだりには要注意です！

TikTokアカウント「Kairi(かいり)」には、投稿主さんが預かっている保護猫たちの生活ぶりが投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「Kairi(かいり)」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。