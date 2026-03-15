白宮みずほが着こなすRESEXXY春スタイル♡最新WEBカタログ

レディースブランドRESEXXYは、春の訪れを感じさせる最新WEBカタログを公開。女優・モデルの白宮みずほさんを起用し、2026年3月12日(木)より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて第1弾が公開されています。繊細なレースや透け感のある素材など、軽やかな春の空気を纏うスタイルが魅力。新しい季節にふさわしい、女性らしさを引き立てるコーディネートが提案されています♡

春を彩るBLOOMING SCENE



今季のRESEXXYが提案するテーマは〈BLOOMING SCENE〉。春の花が咲くように、女性の魅力をやわらかく引き立てるスタイルが揃います。

繊細なレースや軽やかに揺れるリボンのディテールが、装いに優雅な雰囲気をプラス。

さらに透け感のある素材や光を受けて表情を変えるテクスチャーが、シンプルなコーディネートにも華やかなニュアンスを添えてくれます。

色彩とムードが重なり合うコレクションは、春らしいやわらかな空気感を感じさせるスタイルが特徴です。

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白宮みずほが魅せる春スタイル



今回のWEBカタログでは、女優・モデルの白宮みずほさんが登場。透明感のある雰囲気と洗練されたスタイルで、RESEXXYの春コーディネートを魅力的に表現しています。

軽やかな素材感のアイテムや、女性らしいシルエットを引き立てるデザインを自然体で着こなし、春のムードをより印象的に演出。

ディテールの美しさやブランドの世界観が際立つビジュアルに仕上がっています。

なお、WEBカタログ第2弾は2026年4月2日(木)より公開予定。続編では、さらに新しい春スタイルの提案が期待されています。

春の装いをアップデート



RESEXXYの春WEBカタログは、レースや透け感素材などのフェミニンなディテールを取り入れた、軽やかなスタイルが魅力。

白宮みずほさんの透明感あふれるビジュアルとともに、新しい季節にぴったりのコーディネートが楽しめます。

春のワードローブをアップデートしたい方や、女性らしいスタイルが好きな方は要チェック♡これから公開される第2弾のカタログもぜひ楽しみにしてみてください。