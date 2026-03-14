この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「2026年最新版｜70代の平均貯金はいくら？老後資産の現実について徹底解説します！」と題した動画を公開。70代の平均貯蓄額をテーマに、統計データに潜む実態と、本当に必要な老後資金の考え方を解説した。



動画ではまず、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」のデータを引用。2人以上世帯の金融資産保有額について、平均値が1,940万円であるのに対し、より実態に近いとされる中央値は720万円にとどまることを指摘した。この1,220万円もの差額について、鳥海氏は「一部のお金持ちが平均値を引き上げている」ためだと説明し、社会における資産格差の広がりを示唆した。



さらに衝撃的な事実として、70代では「貯蓄ゼロの世帯も2割り」存在することを明かした。これにより、資産の分布は多くの人がイメージするような中央に山がある「正規分布」ではなく、資産ゼロ層と富裕層に二極化する構図になっているという。鳥海氏は、こうしたデータから「平均値や中央値だけを見て安心するのは危険だ」と警鐘を鳴らす。



その上で、老後に必要な資金額を世帯別にシミュレーション。物価上昇や突発的な出費（介護、医療、住宅修繕など）を考慮すると、単身世帯で1,900万～2,500万円、夫婦世帯では2,300万～2,800万円程度が安心できる一つの目安になると試算した。



では、その資金をどう準備するのか。鳥海氏は「資産運用をするか、しないかで、70才以降の景色は大きく変わる」と断言。例えば、毎月5万円を15年間積み立てた場合、現金貯蓄では900万円だが、年利5%で運用すれば1,329万円になる。さらに、この資金を運用しながら20年間で取り崩していくと、受け取れる総額は2,088万円にまで増えるという。



結論として、統計データはあくまで参考であり、個々人のライフプランに基づいた資金計画が不可欠であると強調。そして、その計画を実現するための強力な手段が資産運用であり、「やるか、やらないかで老後の人生は大きく変わる」と締めくくった。