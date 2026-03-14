雲パンツ新作♡綿95％のやさしいサニタリーショーツが登場

下着ブランド「CHARM MAKE BODY」から、吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」が登場。2026年4月8日（水）より発売されます。綿95％のふわふわ素材と、締め付けにくい設計で、気になる期間も快適に過ごせる一枚。さらに最大約30mLの吸収力や便利なポケットなど、女性目線の機能を詰め込んだ新作ショーツです。3月13日（金）10時から先行予約もスタート♡

ふわふわ素材の雲パンツ

「雲パンツ」は、憂うつになりがちな一週間を快適に過ごすために開発された吸水サニタリーショーツ。肌に優しい天然コットンを95％使用し、ふわふわとしたやさしい肌触りが特徴です。

吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」

価格：2,280円(税込)

カラー：3色（サイズ：S～2XL）

ゆったり包み込む設計で、締め付けにくい履き心地を実現。生理期間中もリラックスして過ごせるよう工夫されています。

アリーナ×アニエスベー第7弾♡水着・Tシャツなどおしゃれスポーツアイテム

女性に嬉しい4つのポイント

雲パンツには、女性の悩みに寄り添う4つのポイントが詰まっています。

■肌に優しい綿素材

天然コットンを95％使用した柔らかな素材で、敏感になりやすい時期の肌にもやさしくフィット。

■締め付けない着心地

ゆったり包み込む設計で、長時間でも快適に着用できます。

■思いやりポケット付き

カイロや替えナプキンを入れられる便利なポケットを搭載。外出時の安心感をサポートします。

■ナプキン3枚分の吸収力

最大約30mLの吸水力で、「もしも」のシーンにも寄り添う安心設計です。

下着の専門家が監修

本アイテムは、下着ブランドディレクターで“下着の専門家”として知られる「こじみく」こと小島未紅さんが監修。

自身のブランド「BELLE MACARON」を立ち上げ、ショーツ用布ナプキン「1dayリリーパッド」を販売初日に1,000枚完売させた実績を持つ人物です。

SNSでも女性の下着の悩みに寄り添う情報発信を行い、再生回数300万回を超える投稿も話題に。約1年以上をかけて開発された「雲パンツ」は、快適さと機能性を両立したこだわりのアイテムです。

快適な一週間をサポート♡

綿素材のやさしい履き心地と、安心の吸水機能を備えた「雲パンツ」。女性の悩みに寄り添う設計で、生理期間も快適に過ごせるサニタリーショーツとして注目を集めています。人気カラーやサイズは早期完売の可能性もあるため、気になる方は先行予約でチェックするのがおすすめ。ふわっと軽い履き心地の一枚で、心も身体も快適な毎日を過ごしてみてください♡