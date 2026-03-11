この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「サイエンスやテクノロジーを語る時に、変な角度をつけるのはやめて欲しい。」と題した動画を公開した。動画では、SF小説『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を題材に、日本のメディアが科学を扱う際の姿勢に疑問を呈し、科学の面白さをストレートに伝えることの重要性を訴えている。

茂木氏はまず、アンディ・ウィアー作のSF小説『プロジェクト・ヘイル・メアリー』について、その科学的ロジックの面白さを絶賛。物語の奇抜な設定を支える科学的考証の深さが、作品の大きな魅力だと語った。その上で、日米のサイエンスコンテンツの伝え方の違いに言及する。

茂木氏は、アメリカでは科学的な内容をストレートに伝える文化が根付いていると指摘。例として、MITの研究者がホストを務める「レックス・フリードマン・ポッドキャスト」を挙げ、そこでは専門的な内容が脚色されることなく淡々と語られているにもかかわらず、多くの支持を集めていると説明した。一方で、日本のメディアの現状について「サイエンスをサイエンスとしてそのまんま面白さを伝えるっていうことは無理だって思ってらっしゃる方が多くて」と分析。タレントやお笑い芸人を起用したり、小芝居を挟んだりすることで、かえって「内容を薄める」結果になっていると批判した。

この傾向を、メディア側の「角度をつけないと科学は伝わらないんだっていう愚かな思い込み」だと断じ、「サイエンスに角度は要らないんですよ。サイエンスはサイエンスなんです」と力強く主張。最後に、こうした文化の違いが日本の停滞の一因となっている可能性にも触れ、「変な角度をつけるのをやめて欲しい」「サイエンスとかテクノロジーの面白さ自体を訴求する文化をぜひ日本でも広げていただきたい」と締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:04

SF小説『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の魅力
02:41

「角度をつけないと伝わらない」日本のメディアの思い込み
03:50

「サイエンスに角度は要らない」と断言
05:43

内容を薄める日本のコンテンツ作りへの警鐘
06:43

日本の停滞の原因？科学の伝え方がもたらす影響

