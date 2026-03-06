Google Workspace CLIリリース、Googleドライブ・Gmail・Googleスプレッドシート・Googleドキュメントなどを1つのコマンドラインツールで一括管理可能＆AIエージェントのスキルもあり

Google Workspace CLIリリース、Googleドライブ・Gmail・Googleスプレッドシート・Googleドキュメントなどを1つのコマンドラインツールで一括管理可能＆AIエージェントのスキルもあり