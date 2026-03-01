“稼げる”のはいいが…4階級制覇のレジェンドは「ワクワクしない」とキッパリ　パッキャオvsメイウェザーの再戦は業界内の熱量も上がらず

パッキャオとメイウェザーの再戦への注目は…(C)Getty Images

マニー・パッキャオとフロイド・メイウェザーというボクシング界の両レジェンドが、ふたたびリング上で拳を交える。今年9月に米ラスベガスで公式戦が行われることが発表されており、2人の対戦は2015年以来、11年ぶりだ。

現在47歳のパッキャオと、今月中に49歳を迎えるメイウェザーの再戦には、カード発表当初より各メディアからさまざまな反響が上がった。ボクサーとしての実績は申し分ないものの、両者の年齢などから、試合決定への否定的な声が目立つ。

そして、現時点における業界内の反応を見ても、イベントそのものへ向けられる関心度や熱量が高くはないことが読み取れる。

米専門サイト『BIG FIGHT WEEKEND』では、元WBA/WBC統一ウエルター級王者キース・サーマンのコメントを紹介している。

メイウェザーがかつて格闘家のコナー・マクレガー戦など、他競技のトップファイターとの話題性重視とも言えるイベントを行ってきたと振り返るサーマンは、現在では“お騒がせYouTuber”としても知られるジェイク・ポールが、その興業モデルをさらに拡大させていると主張。「フロイドが青写真を描き、ジェイク・ポールがそれを進化させたようなものだ」と説きながら、今回のパッキャオ戦実現の背景として、「フロイドは『おいおい、若造に俺より優れたことさせて、金まで稼がせるわけにはいかない。“マネー”といえば俺だった』って感じさ。仕方ないよ、これが現実だ」と訴える。