猫まみれの中で育った「秋田犬」が、絆を深めて…尊すぎる『現在の光景』に反響が集まっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万1000回再生を突破し、「ニヤニヤしちゃう」「パンチはヤバイｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫まみれの中で育った『秋田犬』→怒られながらも、絆を深めて…尊すぎる『現在の光景』】

猫パンチをお見舞い

TikTokアカウント「ash_rosso.cats」に投稿されたのは、猫まみれの中で育った秋田犬の男の子「ロッソ」くんの様子。パピー時代のロッソくん、先輩猫たちのことが気になりすぎて念入りに匂いを嗅いでいるよう。

しばらくは様子を見ていた猫たちでしたが、我慢が限界に達したのか、強めの猫パンチをロッソくんにお見舞い。腰が引けてしまったロッソくんでしたが、猫たちも逃げていってしまいます。

先輩猫たちの「教育」

クッションで寛いでいるところに近付いて「シャー！！」をくらったり、ソファで休んでいる時に戯れようとして猫パンチをくらったり。その後もロッソくんは、先輩猫たちに様々な「教育」を受けていきます。

3匹一緒に窓辺でまったりしていた先輩猫に、後ろからちょっかいをかけて、またも猫パンチされてしまうロッソくん。しかし現在では、お互いお顔をスリスリし合うほどに仲良くなっているのだとか。

だんだんと心を許して…

猫たちのボスは未だ心を許していないそうですが、ロッソくんはブチギレられながらも徐々に絆を深めてきたといいます。先輩猫たちは、無邪気で好奇心旺盛なロッソくんにタジタジだったようです。

今ではピッタリくっついていても、お互い心穏やかな先輩猫とロッソくん。先輩猫たちは苦労していたようですが、たくさんのことを教わりながら、深い信頼関係を築いていったロッソくんなのでした。

ロッソくんたちの賑やかな日常は、TikTokアカウント「ash_rosso.cats」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ash_rosso.cats」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。