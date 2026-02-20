とろ〜りアツアツ！食べごたえ抜群の「ブロッコリーグラタン」レシピ5選
寒い冬に温まる！ホットでおいしいレシピ5選
人気のブロッコリーを使った、冬に嬉しいグラタンのレシピ5選です。とろ〜りアツアツの食べ応えで、寒さで凍えた身体もホッと温まりますよ。
プリプリの海老をたっぷりと
ホクホクじゃがいもがたまらない
カリフラワーを入れても！
鮭の塩気と色味がいいポイントに
人気の鶏むね肉とのコンビ
ブロッコリーで食卓を華やかに演出
ブロッコリーと言えば、1年中お手頃価格で手に入る食材。お弁当やおかずの彩りとして加えると、「映える」と人気ですよね。
サラダやスープなどにしても美味しいけれど、今回は寒い冬に食べたくなるグラタンのアレンジレシピをピックアップしてみました。
ブロッコリーに、プリプリの海老、ホクホクのじゃがいも、カリフラワーなど、お好みの食材を加えることで食べ応えアップ！
意外と簡単にできるのに、作り込んだ感じがするところも嬉しいですよね。食卓にアツアツの出来立てグラタンを並べたら、「今日はご馳走だね」「何かいいことでもあったの？」と家族からも驚かれてしまうかも。さっそくトライしてみてください。(TEXT:森智子)