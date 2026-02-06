マンチェスター・ユナイテッドが“本命監督”招聘へ極秘始動か パリで代理人と電撃会談、キャリック躍進の陰で進む「名将引き抜き」計画
マンチェスター・ユナイテッドの幹部が、パリ・サンジェルマンを率いるルイス・エンリケ監督の引き抜きに向け、水面下で動き始めたようだ。
『indykaila News』によれば、ユナイテッド関係者は先週、パリ市内で同氏の代理人を務めるイバン・デ・ラ・ペーニャ氏と極秘会談を実施。現在PSGから提示されている契約延長オファーを拒否し、来季からオールド・トラッフォード再建の指揮を執る可能性について、踏み込んだ話し合いが行われたという。
エンリケは現在、PSGとの契約延長交渉の最中にあり、パリでの生活にも満足していると伝えられてきた。ただ『El Pais』によれば、ユナイテッド側はプレミアリーグという世界最高峰の舞台での再挑戦を強調し、心を動かそうとしているという。規律と攻撃性を重んじる同氏の哲学は、失われた「王者の風格」を取り戻すうえで理想的だと見られている。
安定したパリを離れ、荒波のマンチェスターに身を投じる決断が下されれば、欧州サッカーの勢力図は大きく揺らぐことになる。この監督人事は、今後のフットボール界に大きな衝撃を与える可能性を秘めている。