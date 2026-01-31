この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI専門YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【映像編集の新時代】テキストや画像から映像が瞬時に生成、無料の動画生成AI「Odyssey-2 Pro」で変わる動画生成の常識！」と題した動画を公開。AIスタートアップのOdysseyがリリースした、テキストや画像からリアルタイムで動画を生成・編集できるAIモデル「Odyssey-2 Pro」について解説した。



Odyssey-2 Proは、2026年1月24日に公開された最新の動画生成AIモデルである。従来のモデルがテキストから短い動画クリップを生成するだけだったのに対し、このモデルは生成した動画の内容を、さらにテキストで指示することでリアルタイムに変更できる点が最大の特徴だ。動画では、この技術を「リアルタイムで世界を生成する『世界モデル』の実現を目指す」ものだと説明されている。



このモデルは、2025年10月に公開された前モデル「Odyssey-2」をあらゆる面で強化したもので、物理表現がより正確になり、人や動物の動きはより自然になった。720pの映像を22FPSでストリーミングできるため、より現実感のある滑らかな動画を生成できる。その結果、「まるで言葉を話すように映像を操ることが可能になっています」と、その革新性を強調した。



Odyssey-2 Proの利用方法は、公式サイト上の無料ツールと、開発者向けのAPIの2種類がある。公式サイトでは、作りたい動画のイメージをテキストで入力するか、元にしたい画像をアップロードして動画を生成する。その後、生成された動画に対して「雨を降らせて」や「白猫が登場」といった追加の指示をテキストで入力すると、ほぼリアルタイムで動画の内容が変化する仕組みだ。



Odyssey-2 Proのような「世界モデル」と呼ばれるAIは、将来的にはゲーム分野で無限に変化するオープンワールドを生成したり、ロボットや自動運転の分野で学習用の仮想環境を大量に生成したりと、さまざまな分野での活用が期待される技術だといえるだろう。