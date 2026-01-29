この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今から知っておきたい2月の天気、気象予報士が警告する「激しい寒暖差」の正体とは

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【１ヶ月予報】2月は寒暖差激しい 寒波と暖波が到来しやすいタイミングはいつ？【メンバー限定】」と題した動画を公開。1月29日に発表された1ヶ月予報を基に、2月の天候を週ごとに詳しく解説した。



動画で松浦氏は、2月全体の平均気温が全国的に「平年並み」と予測されている点に触れつつも、これは単純な安定を示すものではないと指摘。「ずっと平年並みになるっていう感じでもなさそう」と述べ、週ごとに気温が大きく変動する可能性を強調した。



具体的には、第1週（1月31日～2月6日）は北海道や中国・四国地方で平年より気温が高くなる傾向があり、暖かい空気が流れ込みやすい時期になるという。しかし、第2週（2月7日～2月13日）になると状況は一変。北海道では平年より気温が低くなり、寒気が南下する可能性が高まる。一方で、九州では平年より高くなる見込みで、「北回りの寒気が入ってきて、西側の方は暖かい空気が入ってくる」という対照的な気圧配置が予測される。



第3・4週（2月14日～2月27日）については、予報では「平年並み」となっているものの、松浦氏は「正直まあ、どっちに転ぶか分からない」と予測の難しさを語る。それでも、資料からは低温側に振れる可能性も読み取れるとし、寒さが戻ることも考えられるとした。



2月は月を通してみると「平年並み」の気温に落ち着くものの、その内実は寒暖の差が激しい一ヶ月となる可能性が高い。松浦氏は、1ヶ月全体の予報だけでなく、週ごとの詳細な傾向を把握することの重要性を説き、気温の急変への備えを呼びかけた。