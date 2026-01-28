この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

OPEN HOUSE LIFE DESIGN PARK 大阪梅田（大阪市北区、E-ma2階）で1月13日、「すっちー＆島田珠代のオープンハウスをごひいきに！プロジェクト」の発表記者会見が行われた。



当日は、同社のCMに出演しているすっちーさんと島田珠代さんのほか、ロングコートダディ、コットンによるコントが披露され、MCは浅越ゴエさんが務めた。



同プロジェクトでは、YES THEATER（大阪市中央区）で4月25日にオリジナル新喜劇公演を行うほか、夏にはすっちーさん、島田珠代さんをはじめとする吉本興業所属タレントが出演する大規模イベントを開催する。併せて、関西エリアのオープンハウス各店舗で、吉本興業所属タレントとコラボレーションしたノベルティグッズの配布なども展開する。

