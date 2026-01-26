¡Ö¶ÃØ³·Á¾õ¤ÎÇúÂ®¥×¥í¥Ú¥éÌ±´Öµ¡¡×ÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë½éºÎÍÑ ¤½¤Î°µ´¬¤ÎÁ´ËÆ¡Ä¶ËÄÁÀß·×¤Î¥¹¥´¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤Ã¤Æ¡©
¡Ö¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤Ê¤Î¤ËÇúÂ®¡×¤¬ÆÃÄ§
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ô¥¢¥Ã¥¸¥ª¡¦¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë»º¶È¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢ÃæÆüËÜ¹Ò¶õ¤ËP.180¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¡ÊAvanti¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ÇÉÀ¸·¿¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¡¦¥¨¥Ü¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÌ±´Öµ¡¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¾®ËÒ¶õ¹ÁÅþÃå»þ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö°Û·Á¤ÎÇúÂ®¥×¥í¥Ú¥éµ¡¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡P.180¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¥Ð¥¤¥«¥ë¼Ò¤Î»±²¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Ã¥¸¥ª¡¦¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹À½¤Î¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥×¥í¥Ú¥é¿ä¿Ê¤Î¡Ö¥¿¡¼¥Ü¥×¥í¥Ã¥×µ¡¡×¤È¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¡×¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢Íã¹½À®¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇÛÃÖ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¡×¥·¥ê¡¼¥º¼«ÂÎ¤Ï1986Ç¯¤Ë½éÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Á°²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Âè3À¤Âåµ¡¡¢¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¡¦¥¨¥Ü¡×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂçÉý¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÄÌ¾ï¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÏÆ¹ÂÎÃæ±ûÉô¤Ë¼çÍã¡¢ºÇ¸åÉô¤Ë¿åÊ¿¡¦¿âÄ¾ÈøÍã¤òÈ÷¤¨¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥×¥í¥Ú¥é¤¬µ¡¼óÂ¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢Æ¹ÂÎºÇÁ°Éô¤Ë¡Ö¥«¥Ê¡¼¥É¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÀèÍã¡¢Æ¹ÂÎ¤ä¤ä¸åÉô¤Ë¼çÍã¡¢ºÇ¸åÉô¤Ë¿åÊ¿¡¦¿âÄ¾ÈøÍã¤È¤¤¤Ã¤¿3ÂÐ¤ÎÍãÇÛÃÖ¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2´ð¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡Ö¥×¥Ã¥·¥ã¡¼¼°¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¡¢¥×¥í¥Ú¥é¤ò¸åÊý¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ÷¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤â¤Î¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«Àß·×¤Ë¤è¤êµ¡ÂÎ¤ÎÄñ¹³¤ò¸º¤é¤·¡¢Èô¹Ô¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥×¥Ã¥·¥ã¡¼¼°¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÎÍÑ¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈô¹Ôµ¡¤è¤ê¤â¥×¥í¥Ú¥é¤ÈµÒ¼¼¤Îµ÷Î¥¤ò²Ô¤²¤ë¤¿¤á¡¢2³ä¤Û¤ÉµÒ¼¼Æâ¤ÎÁû²»¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¡¦¥¨¥Ü¡×¤Ï¡¢¹âÂ®À¤òºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï¥¿¡¼¥Ü¥×¥í¥Ã¥×µ¡¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î745km/h¡Ê402¥Î¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ô¥¢¥Ã¥¸¥ª¡¦¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¡¦¥¨¥Ü¡×¤ò¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¼Ò¤Î¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥È¥Þ¥Ã¥·¡¼¥ËCEO¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£