社民党の福島瑞穂党首は衆院解散を受け、「『自分勝手暴走解散』をする人は『自分勝手暴走政治』をやると思います。『国民生活切り捨て解散』をやる人は『国民生活切り捨て政治』をやると思います」と高市政権の姿勢を厳しく批判した。

【映像】社民党・福島瑞穂党首の会見の様子

また、高市総理の発言について「高市総理は『私が信任されるかどうか』と言いました。（信任されたら）統一教会問題、政治とカネの問題、存立危機事態についての失言、官邸の中における核武装発言など、全部了解された、納得してもらったとして、まさに暴走していくんじゃないかと思っています」と指摘した。

さらに、安全保障政策や憲法改正への懸念を示し、「高市政権のもとで戦争しないと決めた憲法9条を改悪するような国民投票に踏み込むんじゃないか。また存立危機事態、武力行使、戦争に踏み切るんじゃないか、そのことを本当に心配しています」と述べた。

今回の衆院選については、「国民に塗炭の苦しみを与えるのか、国民生活の重視なのか。戦争なのか、平和なのか。憲法改悪なのか護憲なのか、それが問われる選挙だと思います」と語った。（ABEMA NEWS）