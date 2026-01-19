【今週の12星座タロット占い】2026年1月19日〜1月25日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？
今週（2026年1月19日〜1月25日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？ 早速気になる結果をチェックしてみましょう。
第３位 牡羊座
『恋愛面では受け入れることが増えるようです』
｜総合運｜ ★★★★☆
良くも悪くも自分を曝け出しておきます。明るいキャラクターも見せていくでしょう。好きなものに対して、変にカッコつけるよりそのままで想いをぶつけていくようです。仕事や公の場では、いつもより戦い方に変化や勢いがあります。周囲の人達も一目置いてくれるでしょう。
考え方が冷静になるでしょう。ネガティブになりすぎず、今までは嫌だったことも許せたりするようです。その分自分の行動をより自由にさせていくでしょう。シングルの方は、バランスの取れた考え方ができる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が真面目さや一途さをアピールしてくれます。
｜時期｜
1月21日 進みがスロー ／ 1月22日 考え事が増える
｜ラッキーアイテム｜
ニット帽
第２位 乙女座
『恋愛面では相手を否定できなくなってきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分のことを大切にしてくれる人や、意見がぶつかりそうになっても折れてくれる人がいます。気を遣ってもらっていることを実感することが多いです。仕事や公の場では周囲の人達も含めて個人個人のやるべきことが明確です。いつもより責任感がアップするでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★★
相手の良さや愛情を認めるしかないと思い始めるようです。直して欲しいところや嫌なところがあっても、それ以上の一緒にいたい気持ちが強まるでしょう。シングルの方は、自分に自信があまりない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が不器用でも直向きに愛を向けてくれます。
｜時期｜
1月22日 強さを見せていく ／ 1月24日 不満が溜まる
｜ラッキーアイテム｜
美術館
第１位 水瓶座
『自分を隠しきれないようです』
｜総合運｜ ★★★★★
周囲に合わせて自分の力も無敵な雰囲気も抑えるでしょう。みんなに馴染む人であろうとします。けれど、抑え切れず個性は滲み出てしまうようです。仕事や公の場では一つのことに集中するより数を熟したい気持ちでしょう。楽しそうに取り組んでいれば、流れはよくなります。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手に依存するより自分を大切にしたくなります。ちょっとしたことでも相手のダメな所が目についてしまうでしょう。相手の愛情だけは絶対否定しないでいると良いです。シングルの方は、現実的な物の考え方をする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があまりベタベタしてくれない時です。
｜時期｜
1月22日 前向き ／ 1月24日 お節介をやく
｜ラッキーアイテム｜
花火
あなたの星座はいかがでしたか？ 運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞