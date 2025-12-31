SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）が結婚することが31日、スポニチ本紙の取材で分かった。お相手は男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）。今月中に婚姻届を提出し、来週に都内でツーショット会見を行う。挙式・披露宴は未定。2018年AKB48世界選抜総選挙で1位に輝いたトップアイドルが、現役のアイドルと幸せのゴールに飛び込む。

出会いは14年末。辻本が名古屋駅前でテレビ特番のチラシを配っている時に、松井らSKEメンバーが通りかかり、あいさつを交わしたのが初対面。それから数年後、共通の知人を通し再会。22年に辻本が松井を誘い、友人を交えてキャンプに行ったことで急接近し、交際に発展した。

親しい知人によると、当時の松井は公私で悩みを抱え、体調が優れない日が続いていた。外出しない日が続いていたため、辻本の誘いを承諾。この知人は「自然の中で会話を重ねていくうちに辻本さんの人柄を知って、そのうちにお互いに意識するようになったようです」と明かした。

3年の交際を実らせた2人は来週、都内で会見し、自らの言葉で結婚を報告する。関係者は「最近主流のSNSでの発表ではなく、2人の言葉で直接伝えたいとの思いで会見を選んだと聞いています」と説明。松井がお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）と女優の蒼井優（40）が19年に行った結婚会見に感銘を受けていたことも理由の一つだという。

松井がSKE48と兼任で所属したAKB48は先月、東京・日本武道館で結成20周年記念公演を開催し、松井も出演。グループは大みそかに6年ぶりに紅白歌合戦に出場した。一方のボイメンも先月28日まで結成15周年記念ツアーを行っており、互いの一大イベントに水を差さないよう配慮し、年明けの発表としたという。

松井は幼少期に両親が離婚している。昨年9月に写真集発売を記念して行った会見では「家族3人の思い出があまりなくて寂しい」と明かし「いつかは新しい家族をつくって、家族愛を知れたら」と結婚への憧れを語っていた。結婚会見では幸せな表情を見せてくれそうだ。

ともに地元である東海地区を盛り上げてきた2人。松井は18年の「AKB48世界選抜総選挙」で1位を獲得。21年の卒業後は、故郷の愛知県春日井市の広報大使を務めるなど東海地区を中心に活動している。辻本はグループのムードメーカーで、熱烈な中日ファンでも知られる。先月13日のツアー中には、1階フロアに飛び降りた際に右かかとを骨折するも、そのまま歌いきった根性の持ち主だ。

2人は関係者に結婚の報告を進めている最中で、松井は「夫婦で芸能活動を頑張っていきたい」と話している。今後もますます、地元を盛り上げつつ、全国で活躍してくれそうだ。

【松井珠理奈の歩み】

▽2008年7月 SKE48の1期生オーディションに合格

▽10月 AKB48の10枚目のシングル「大声ダイヤモンド」に11歳228日で選抜入り。前田敦子とダブルセンター

▽09年7月 第1回選抜総選挙で19位

▽8月 SKE48のデビューシングル「強き者よ」でセンターに

▽12月 AKB48メンバーとしてNHK紅白歌合戦初出場

▽10年6月 第2回選抜総選挙10位でシングル「ヘビーローテーション」のメディア選抜入り

▽11年6月 第3回選抜総選挙で14位。シングル「フライングゲット」の選抜入り

▽12年6月 第4回選抜総選挙で9位。シングル「ギンガムチェック」の選抜入り

▽12月 SKE48が初の紅白

▽13年6月 第5回選抜総選挙で6位。「恋するフォーチュンクッキー」選抜メンバー入り

▽9月 AKB48選抜じゃんけん大会で優勝。シングル「鈴懸なんちゃら」で初の単独センター

▽14年6月 第6回選抜総選挙で4位

▽15年6月 第7回選抜総選挙で5位

▽16年6月 第8回選抜総選挙で3位

▽17年6月 第9回選抜総選挙で3位

▽18年6月 第10回選抜総選挙で初の1位獲得。「センチメンタルトレイン」の世界選抜入り

▽20年2月 SKE48からの卒業を発表

▽21年4月 コロナ禍で延期されていた卒業コンサートを実施

▽25年9月 写真集「アイヲシル」を発売

▽12月 AKB48の結成20周年記念コンサートに出演

◇松井 珠理奈（まつい・じゅりな）1997年（平9）3月8日生まれ、愛知県出身の28歳。08年、SKE48に1期生として加入。18年の選抜総選挙で初の1位を獲得。21年に卒業。現在は地元・春日井市の広報大使を務め、公式YouTubeチャンネルで趣味のサウナや農業を楽しむ様子を発信している。

◇辻本 達規（つじもと・たつのり）1991年（平3）5月17日生まれ、岐阜県出身の34歳。2010年に結成した「BOYS AND MEN」ではメンバーカラーは赤。岐阜県羽島市広報大使やスカパー！ドラゴンズの中日ドラゴンズ応援団長を務める。中京テレビ「あさドレ♪」にレギュラー出演中。