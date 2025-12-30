NOSE SHOP福袋2026が豪華すぎる！日本初ニッチ香水専門店の注目8種を徹底紹介

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、新しい香りの文化を根づかせてきたNOSE SHOP。日本初のニッチフレグランス専門店として、多彩な香りとの出会いを提案し続けています。そんなNOSE SHOPから、2026年の始まりを彩る福袋が登場。史上最多となる全8種のラインアップは、香水好きはもちろん、これから香りを楽しみたい方にもぴったり。新年の運命の香りを探すワクワク感を、ぜひ体験してみてください♪

王道と新進を楽しむNOSE SHOP福袋

NOSE SHOPの世界観を存分に味わえるのが、王道と新進の2種類で展開される香水福袋です。どちらも約6ml～30mlのトラベルサイズ香水6種入りで、幅広く香りを試せる充実の内容。

「NOSE SHOP福袋＜王道＞」は、NOSE SHOPを代表する人気作を厳選。価格は33,000円。

Abelシアンノリ6ml、Essential Parfumsボアアンペリアル10ml、Maison Louis MarieNo.4ボワドゥバランクールパフュームオイル15ml、Maison Matineアバンロラージュ15ml、Laboratorio Olfattivoニードユー30ml、Nicolaiフィグティー30mlの計6種で、55,770円相当がセットになっています。

一方「NOSE SHOP福袋＜新進＞」は、次世代ヒットが期待される香水を中心に構成。

価格は同じく33,000円。Goldfield&Banksパシフィックロックフラワー10ml、Bdk Parfumsインパディア10ml、Room1015ラブオーマティック10ml、Maison Matineウクパチャ15ml、NishaneウーロンチャX15ml、Andrea Maackソフトテンション15mlの計6種で、56,980円相当の内容です。

発売日は2026年1月2日（金）、※2025年12月26日（金）正午頃よりオンラインストア先行発売となります。

オンライン限定ミニ香水福袋とデラックス版

NOSE SHOPオンラインストア限定で登場するのが、ミニ香水10種入りの「ミニ香水福袋」。香調別に＜ティー＞＜グルマン＞＜ムスク＞の3種が展開され、価格は通常版8,800円、デラックス版12,100円です。

＜ティー＞は、NishaneウーロンチャやNicolaiフィグティーなど、お茶をテーマにした香水10種を1ml～2mlサイズでセット。

＜グルマン＞は、バニラやキャラメルを思わせる甘美な香り10種、＜ムスク＞は素肌に溶け込む柔らかなムスク系10種が揃います。

デラックス版には、各ラインアップ共通でGoldfield&Banks「パシフィックロックフラワー＋パシフィックロックモスデュオサンプルセット」が1点付属。

発売日は2025年12月26日（金）正午頃、※数量限定、なくなり次第終了となります。

KO-GUとLaboratorio Olfattivoの特別福袋

デイリーフレグランスブランドKO-GUからは、暮らしの香りを楽しめる福袋2種が登場。

「シャンプートリートメントキット」は11,000円で、シャンプー520ml、トリートメント520g、オードパルファム20ml×2本の計4種。店舗では香り選択が可能で、オンラインストアではムスク展開となります。

「ファブリックソフナーキット」は5,500円。ファブリックソフナー520mlとオードパルファム20ml×2本がセットで、11,660円相当の内容です。

発売日は2026年1月2日（金）、※2025年12月26日（金）正午頃よりオンライン先行発売。

さらに店舗限定で登場するのが「Laboratorio Olfattivo香水が選べる福袋」。

価格は22,000円で、テアラメンタルームスプレー100ml、ビアンコテディフューザー200ml、お好きなオードパルファム30mlの計3種。発売日は2026年1月3日（土）で、新宿店限定販売です。

新年はNOSE SHOP福袋で香りの冒険を

NOSE SHOPの2026年福袋は、香りとの新しい出会いを楽しめる特別なラインアップ。香水の王道から次世代、日常に寄り添うデイリーフレグランスまで揃い、選ぶ時間さえも贅沢に感じられます。

数量限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめ。新しい一年を、自分らしい香りとともにスタートしてみませんか♡