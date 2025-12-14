【エージェント美浪】Mission1が無料配信！ Mission3-3に弓木奈於（乃木坂46）出演
『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTERS SUBSTORY エージェント美浪 Mission1』が仮面ライダー公式チャンネルにて無料配信。また本日（12／14）TTFC会員見放題配信「Mission3-3」に、弓木奈於（乃木坂46）が出演する。
＞＞＞『エージェント美浪』場面カットなどをチェック！（写真4点）
『エージェント美浪』は、仮面ライダーゼッツに変身する万津莫（演：今井竜太郎）の妹である万津美浪（演：八木美樹）を主軸に『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編の裏で起こっていた ”とあるミッション” を描いていく連続形式のミニドラマ。
そんな東映特撮ファンクラブ（TTFC）で毎週ゼッ賛配信中の、TTFCオリジナルミニドラマ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTERS SUBSTORY エージェント美浪』の「Mission1‐1」〜「Mission1‐5」を一本化して、仮面ライダー公式チャンネルにて無料配信を開始される。まだ見たことのない方はもちろん、TTFCで見ている方も、この機会にぜひご覧になってみては。
そして本日12月14日（日）の10時より、TTFC会員見放題配信の『エージェント美浪 Mission3-3』に、鈴木遥役で弓木奈於（乃木坂46）が出演する。
テレビシリーズ本編『Case6「封じる」』の劇中でバラエティ番組『遥とダンボール先輩のZ級グルメ旅』に出演していた鈴木遥が登場し、ダンボール先輩（演：竹内まなぶ〈カミナリ〉）と一緒に番組を盛り上げる！？
TTFCでぜひご確認を。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）2025 テレビ朝日・ADK EM・東映
