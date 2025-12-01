11月中旬、東京・新宿で高速バスから艶のある黒髪を揺らしながら降りてきたのは、女優・広瀬すずだ。淡い黄色のノースリーブワンピースを着た彼女が降りてくると、周りをキョロキョロ。目の前に現れたイケメンを見つけると、満面の笑みを浮かべて抱きついた。通行人は目を丸くして語る。

「広瀬すずさんが抱きしめたのは、俳優の横浜流星さんでした。横浜さんは広瀬さんの頭をなでて、まるで久しぶりの再会のように幸せを噛みしめているようでした。なにかの撮影のようで、何度も何度も抱き合うシーンを撮影していたのですが、休憩時間も仲睦まじい様子で会話していたので、本当の遠距離カップルのようでしたよ」

突然現れた美男美女の抱擁シーンに驚くのも無理はない。ある制作関係者は「2026年の目玉となる大型恋愛映画ですよ」と詳細を明かす。

「2023年の本屋大賞を受賞した凪良ゆう氏の同名小説『汝、星のごとく』が、広瀬さんと横浜さんのW主演で実写化されることが7月に発表されましたが、順調に撮影が進んでいます。

同作は、瀬戸内海の島を舞台に、島育ちの高校生・井上暁海（あきみ）と転校生の青埜櫂（かい）が恋人同士となり、互いに惹かれ合い、ときにすれ違いながら歩む15年間を描いています。シリーズ累計100万部を突破した大ヒット作ですよ。おもな舞台は瀬戸内海の島と東京。現在は東京のシーンを撮影しています」

横浜といえば、主演を演じたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が1年半にわたる撮影を終えて、10月31日にクランクアップしたばかり。「同世代俳優のなかでいちばん忙しい」と語るのは芸能記者だ。

「『べらぼう』のクランクインのときにも、映画『正体』と『わかっていても』『片思い世界』の3本を掛け持ちで撮っていたんです。大河に入るとスケジュールが厳しくなるから、その前にあげておこうという判断です。それなのに、『べらぼう』の撮影が始まってから『国宝』も撮っていましたからね。主役ではないとはいえ、歌舞伎の稽古がありましたから、生半可な気持ちじゃ受けられません。

そのうえ、第6回からのゲスト出演ですが、Netflixの『イクサガミ』まで撮っていたかと思うと、感心を通り越して、倒れないか本気で心配です。

しかも、大河の撮影がまだ残っているのに、今年7月から映画『汝、星のごとく』もクランクインしていたと言うんですから、ここ最近の俳優のなかでは、群を抜いた活躍ぶりです」

そこまでして『汝、星のごとく』に出演したかったのには理由がある。横浜本人がこの原作に惚れ込み、藤井道人監督に自分を主役で映画化してほしいと直談判したところからこの企画が始まったのだ。映画業界関係者がこう語る。

「横浜さんは『汝、星のごとく』の原作者・凪良ゆう先生の作品では、3年前の『流浪の月』にも出演しています。このときも広瀬すずさんと恋人役で共演していますが、主演は松坂桃李さんで横浜さんは脇役でした。

やっぱり悔しかったんだと思いますよ。『流浪の月』は『国宝』の李相日監督の作品で、横浜さんは『国宝』でも脇役でした。同じ凪良さんの作品で、今度こそ自分が主演をやりたいと、懇意の藤井監督に直訴したというわけです。広瀬さんとは凱旋共演といえますね」

一方、ヒロインを務める広瀬にとっても、今回の作品には過去最高の気合が入っているという。

「彼女にとっては “雪辱を晴らす” 機会ですからね。広瀬さんは『流浪の月』のクランクイン前、李監督に『いまできるかわからないです。どうしたらいいかわからないです』と本心を打ち明けたんです。慰められるかと思いきや、李監督は『それじゃあ、この映画はダメだね』と匙を投げたそう。

その後はフォローもあったそうですが、広瀬さんはやり遂げた、演じ切った境地にはたどり着けなかったと聞いています。そこに今回のオファーですから、広瀬さんが飛びつかないはずがありません。女優としてすべてを出しきる、という覚悟だと聞いています。

藤井監督も、広瀬さんとは初タッグ。並々ならぬ熱量です。三つ巴の奇跡のタッグですから、傑作になるのは間違いない。売り文句だけ見れば、若い女性向けの “甘くて切ない恋愛映画” と感じる人もいるかもしれませんが、そんなレベルを超えた、映画史に残るものになると思います」（同）

“国宝” を超える映画史の宝になってほしいものだ。