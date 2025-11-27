この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【Sora 2最新アプデ】作りたい動画を作れる「ストーリーボード」機能/アニメ・コミックなど「スタイル動画生成」機能」と題した動画を公開。OpenAIが提供する動画生成AIモデル「Sora 2」に、2025年11月中旬から下旬にかけて新機能が実装されたことを発表した。



今回のアップデートでは、主に「ストーリーボード」と「スタイル」の2つの新機能が追加された。これらの機能は無料ユーザーを含む全ユーザーが利用可能で、より意図に沿った動画制作を簡単に行えるようになる。



「ストーリーボード」は、複数のシーンを組み合わせて一本の動画を作成する機能である。ユーザーは各シーンの説明をテキストで入力し、動画全体の流れを設計できる。これは映画やアニメの絵コンテに相当するもので、撮影や制作に入る前に全体の流れをチームで共有するための下書きとして用いられる。動画では、シーン1に「白猫が出現」、シーン2に「黒猫が出現」といったように、複数の指示を組み合わせて一連の物語性を持つ動画を生成するデモンストレーションが示された。この機能は現在、Webブラウザ版のSoraでのみ利用可能である。



もう一方の「スタイル」機能は、生成する動画に特定のテーマや世界観を適用するものだ。2025年11月下旬の時点では、「感謝祭」「コミック」「ニュース」「セルフィー」「ビンテージ」「アニメ」の6種類が用意されている。ユーザーは作りたい動画の指示を入力する際にこれらのスタイルを選択するだけで、それぞれの雰囲気に合った動画が生成される。この機能はWebブラウザ版とiOS・Androidアプリ版の両方で実装されている。



OpenAIは公式X（旧Twitter）にて、今後さらにスタイルを追加する予定であると告知しており、Sora 2による動画表現の幅はさらに広がる見込みだ。今回のアップデートにより、ユーザーは思い描いた映像をより簡単に、そしてより具体的に制作することが可能になった。