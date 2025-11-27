²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü³¦·¨¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼³ÎÇ§¡×¤¬Î®¹ÔÃæ⁉¡¡Ì¤À®Ç¯½÷»Ò¤¬Ç¯Îðµ¶Áõ¤ò¤¹¤ë¡È¿·¼ê¸ý¡É
¡ÖÌ¤À®Ç¯¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ÎÅ¦È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿·½É¡¦Âçµ×ÊÝ¸ø±à¡£¤·¤«¤·¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÇä½Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÌ¤À®Ç¯¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£
11·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤Î½èÈ³ÂÐ¾Ý¤ò¡ÖÇã½Õ¡×¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çä½Õ½÷À¤òÇã¤¦Â¦¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹¤²¤ëË¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¹ñ¤â¤µ¤é¤ËÂÐºö¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¸½ºß¤ÎÇä½ÕËÉ»ßË¡¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Á¤ó¤Ü¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤âÇã½ÕÃËÀ¤¬Êá¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Êá¤Þ¤ë¤Î¤ÏÌ¤À®Ç¯¤òÇã½Õ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤ëÇã½ÕÃËÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌ¤À®Ç¯¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤¬¤³¤³¿ô¥õ·î¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¡Ö£··î¤ËµÒÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Î©¤Á¤ó¤Ü¤¬£´¿ÍÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡££¸·îËö¤¢¤¿¤ê¤«¤éÌ¤À®Ç¯¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸ì¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤ÇÎ©¤Á¤ó¤Ü¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤ÇÌ¤À®Ç¯¤¬Çä½Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Âçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤«¤é¡¢¶èÌò½êÄÌ¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤àÆ»¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦£±ËÜ¡¢²ÖÆ»ÄÌ¤ê´ó¤ê¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆîÂ¦¤Î¥é¥Ö¥Û³¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡Ù¡Ø¥Ð¥¤¥È¤Î»þµë¤è¤ê¤âÁ´Á³²Ô¤²¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÎ©¤Á»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡££²Ç¯´Ö¤Ç£±²¯±ß¤â²Ô¤²¤ë¤Î¤Ê¤éÇä½Õ¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ç¤âÇä½Õ¤Ê¤é²Ô¤²¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Á°½Ð¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü£´¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î£±¿Í¤¬Çä½Õ¤Ç£²Ç¯´Ö¤Ë£±²¯±ß¤È¤¤¤¦Âç¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤È¤¦¤Æ¤¤°ìÈÌÅª¤ÊÏ«Æ¯¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¥«¥Í¤ò²Ô¤®¤¿¤¤Ì¤À®Ç¯¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÇã½ÕÃËÀ¤¿¤Á¤ÏÌ¤À®Ç¯¤òÇã¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½÷¤Î»Ò¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¤À®Ç¯Î©¤Á¤ó¤Ü¤¿¤Á¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Û¥¹¥È¤Ë¹×¤°Î©¤Á¤ó¤Ü¤Ï¸º¤Ã¤¿
¡ÖÇ¯Îð³ÎÇ§¤Ë¤Ï¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î¼ÂÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨´é¤äÀ¸Ç¯·îÆü¤¬ÈùÌ¯¤Ë¤«¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ÆËÜ¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«º£°ì¤Ä³Î¾Ú¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤²ø¤·¤¤¥·¥í¥â¥Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÃËÀ¡Ë
¿ÈÊ¬¾Ú¤Ê¤é¤ÐÊÝ¸±¾Ú¤Ê¤É¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤¬Èà½÷¤é¤Î´Ö¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¤ä¥á¥ó¥º¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤Ã¤¿Å¹¤¬´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ï15ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ®¿ÍÆ±ÍÍ¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ì¿¿¤À¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤Ç²ø¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¤ÊÅ¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Çä½Õ¤ò¤·¤¿Â¤ÇÆþÅ¹¤Ç¤¤ë¡£
Î©¤Á¤ó¤Ü¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÇ¯Îðµ¶Áõ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤È¤¢¤ë½÷À¤¬Ç¯Îðµ¶Áõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö»Ð¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤äÊÝ¸±¾Ú¤ò¾¡¼ê¤Ë¼Ì¿¿¤Ç»£¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Ã¤Æ¼Ì¤ê¤¬°¤¤¤·¡¢Çã½ÕÃËÀ¤ÏÃæÇ¯¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤È¤Ï³°¹ñ¿Í¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤Î´é¤¬Â¿¾¯°ã¤Ã¤Æ¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â²½¾Ñ¤Î°ã¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤À¤±¤ÇÉÊÄê¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
£±¿Í¤¬Çã½ÕÃËÀ¤ò¤À¤Þ¤»¤ëÊýË¡¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¹¤Þ¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö¸ò±ï³¦·¨¡×¤À¡£¡Ö³Ú¤Ë²Ô¤®¤¿¤¤¡×¤«¤éÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢Ç¯Îð¤òµ¶¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¥«¥Í¤ò²Ô¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÊÌ¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¶â¤¬É¬Í×¡×¤À¤«¤é¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®´Þ¤á¡¢º£¤Ï¤É¤³¤ÇÍ·¤Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¶â¤¬É¬Í×¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ê¤ó¤«¤ÇÍÌ¾¤ÊÅ¹¤À¤È2000¡Á3000±ß¤Ï¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë²æËý¤ò¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤·¡¢Íß¤·¤¤¥â¥Î¤ò²æËý¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤¬¿Æ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤ÎÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤À¤±É¬»à¤Ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«»´¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂÎ´¶¤À¤¬¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Û¥¹¥È¤Ë»¶ºâ¤¹¤ëÎ©¤Á¤ó¤Ü¤Ï¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤³¤Î½÷À¤¬ÏÃ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¿·´é¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü¤Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤è¤ê¤âìÔÂô¤¬¤·¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¦Â¸Ê¬Çã¤¤Êª¤äÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤ä¡¢¤½¤Î²Ô¤°Æ°µ¡¤Ë¤âÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Çã½ÕÃËÀ¤ÈÇä½ÕÌ¤À®Ç¯½÷À¤¬²½¤«¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤À¤±¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§Çò»æÎÐ