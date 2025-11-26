「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』情報をお届け。今回は、麻布十番にあるハモン専門店「Atrevío（アトレヴィオ）」が新たにオープンさせた「Atrevío Jamón Car（アトレヴィオ ハモンカー）」をご紹介。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

Atrevío Jamón Car（東京・広尾）

麻布十番に旗艦店を構えるハモン専門店「Atrevío（アトレヴィオ）」から、その感動とクオリティをもっと日常で楽しめるフードトラック「Atrevío Jamón Car（アトレヴィオ ハモンカー）」が2025年11月15日、広尾商店街に誕生しました。

フードトラック 写真：お店から

テーマは“街角のスペイン”。旗艦店のコンセプトである“Find Your Spain”（自分だけのスペインを見つける）が持つ、陽気でリラックスしたスペインの生活様式と、最高級ハモン・イベリコの奥深い味わいを、そのままフードトラックのライブ感あふれるスタイルで提供。広尾の街角に、まるでスペインバルの賑わいがやってきたような、新しいハモン体験ができます。

メニューの中心となるのは、Atrevío自慢のハモン・イベリコを贅沢に使った「ボカ食パン」シリーズ（全4種）です。これは、スペインのサンドイッチ「ボカディージョ（Bocadillo）」から着想を得て、日本人の味覚に合わせて食パンでアレンジしたオリジナルメニュー。クルトンが加えられているため、香ばしいクランチ食感とハモン、旬の食材のマリアージュを堪能できます。

フードメニューより（※写真はイメージです） 写真：お店から

定番の「フレッシュトマトとハモン」（1,450円）や、ボリューム満点の「和牛ステーキとハモン」（1,980円）といった食事系サンドのほか、季節のフルーツとナッツを合わせたスイーツ系の「ハニーピーチとハモン」（1,550円）や、ハモンと相性抜群の芳醇なトリュフの香りが広がる「トリュフクリームとハモン」（1,750円）といった、気分や時間帯に合わせて選べる4種類をラインアップしています。

また、サイドメニューとして、外はカリッと、中はほくほくに仕上げたスパニッシュフライドポテトも登場しています。スパイスの利いた「ブラバス」（600円）、香り高い「トリュフチーズ」（800円）、そしてコク深い「ガーリックバター」（600円）の3種の特製ソースから選べるので、ハモンサンドと一緒に楽しむのがおすすめです。

テイクアウトできるハモン・イベリコやサラミ 写真：お店から

フードメニューのほか、テイクアウト商品も多数用意されています。スペインの情景を描いたポストカードのような美しいデザインパッケージに包まれたハモン・イベリコやサラミはギフトにもぴったりです。

日常の中にスペインを感じる、贅沢な体験ができそうです。

※価格は税込。

※記事制作に一部AIを使用しています。

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：食べログマガジン編集部

The post 「街角のスペイン」がやってきた！ 切り立てハモンを挟んだサンドイッチ「ボカ食パン」を楽しんで（東京・広尾） first appeared on 食べログマガジン.