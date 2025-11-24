¡Ú·à¾ìÈÇ¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡Ù¡ÛÂè6ÃÆÆþ¥×¥ì¸ø³«¡ª ±þ±ç¾å±ÇonÊ©ÌÇ ³«ºÅ
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬ ¤æ¤á¤®¤ó¤¬¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¡£Âè6ÃÆÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡Ö·àÃæ¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥ÈA5¥µ¥¤¥º¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¡×¤Ë·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬ ¤æ¤á¤®¤ó¤¬¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù4DX±þ±ç¾å±ÇonÊ©ÌÇ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÁÀâ¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¥¾¥ó¥Ó¥£¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¡¢º´²ì¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥¾¥ó¥Ó¥¢¥¤¥É¥ë·Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡Ù¡£¥¾¥ó¥Ó¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤È¤ó¤Ç¤âÅ¸³«¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç´¶Æ°¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤òÄ¶±Û¤·¤¿²»³Ú¤Ë¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤¬Ê¨Æ¡£TV¥¢¥Ë¥á2¥·¥ê¡¼¥º¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿ë¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï±Ç²è´Û¤Ø¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¡¦¸»¤µ¤¯¤é¡¢ÅÁÀâ¤ÎÆÃ¹¶ÂâÄ¹¡¦Æó³¬Æ²¥µ¥¡¢ÅÁÀâ¤ÎÊ¿À®¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¿åÌî°¦¡¢ÅÁÀâ¤Î¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦º°Ìî½ã»Ò¡¢ÅÁÀâ¤ÎËëËö¤Î²Ö³¡¡¦¤æ¤¦¤®¤ê¡¢ÅÁÀâ¤ÎÅ·ºÍ»ÒÌò¡¦À±Àî¥ê¥ê¥£¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Î»³ÅÄ¤¿¤¨¤Î7¿Í¤Î¥¾¥ó¥Ó¥£¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿º´²ì¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡ã¥Õ¥é¥ó¥·¥å¥·¥å¡ä¡£Ææ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Ã§¹¬ÂÀÏº¤ÎÆ³¤¤Î¸µ¡¢ ¡Éº´²ìËüÇî¡É ¤òÉñÂæ¤ËºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ëÃæ¡¢º´²ìºÇÂç¤Î´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤ëµ¤±Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPA¡£±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤ò°µÅÝÅª¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇËÂ¤®½Ð¤¹¡£±§Ãè¿Í¿¯Î¬¡¢»³ÅÄ¤¿¤¨¤Î³ÐÀÃ¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¡¢¤½¤·¤ÆÎÞ¤Ê¤·¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¡£Á´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿µæ¶Ë¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¤³¤³¤ËÇúÃÂ¡ª¡¡º£¡¢¶õÁ°Àä¸å¤Î¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡¼¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè6ÃÆÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö·àÃæ¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥ÈA5¥µ¥¤¥º¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë4DX¤Ç¤Î±þ±ç¾å±Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
11·î28Æü¡Ê¶â)¤è¤ê¡¢Âè6ÃÆÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö·àÃæ¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È A5¥µ¥¤¥º¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£·àÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥å¥·¥å¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò¡¢A5¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢4DX¤Ç¤Î±þ±ç¾å±Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£º£²ó¤Î±þ±ç¾å±Ç¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥å¥·¥å¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÊ©ÌÇ¤Ë³«ºÅ¡£¤³¤Á¤é¤Î¾å±Ç·Á¼°¤ÏÀ¼¤À¤·OK¤Î±þ±ç¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¡£´¿À¼OK¡ª¡¡±þ±çOK¡ª¡¡Çï¼êOK¡ª¡¡¤¦¤Á¤ï¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡¢¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤âOK¤À¡£
¡ÖÁ´¿È¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ëLIVE¤Èº´²ì¡£¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼ÄÌ¤ê¡¢±ÇÁü¡¦²»¡¦ÂÎ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë4DX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤ËÇ®¤¤±þ±ç¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢·à¾ìÁ´ÂÎ¤ò¥Õ¥é¥ó¥·¥å¥·¥å¤ÎLIVE²ñ¾ì¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¡£
¡ÊC¡Ë·à¾ìÈÇ¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡Ë·à¾ìÈÇ¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ