¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»ÍÆüÌÜ¡þ22Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û°ìÂÎ²¿¤¬¡Ä¾×·âÅª¤Ê·ëËö¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡×
¡¡ÂÎ½Å89¥¥í¤Î17ºÐÎÏ»Î¤¬¡¢ÂÎ½Å172¥¥í¤Î47ºÐÎÏ»Î¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Å¾¤¬¤¹¼èÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾×·âÅª¤Ê·ëËö¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢½ø¥Î¸ý½½ËçÌÜ¡¦Ä«²Ï¶ù¡Ê¹âº½¡Ë¤È½ø¥Î¸ý½½Ï»ËçÌÜ¡¦µ±¤ÎÎ¤¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¡£Ä«²Ï¶ù¤Ï½éÅÚÉ¶¤¬ÎáÏÂ¼·Ç¯°ì·î¾ì½ê¡¢17ºÐ¤Î¼ã¼ê¤À¡£¿ÈÄ¹175¥»¥ó¥Á¤ÈÈæ³ÓÅª¹â¿ÈÄ¹¤Ê¤¬¤é¤âÂÎ½Å¤Ï89.1¥¥í¡£ÎÏ»Î¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÙ¿È¤ÎÉôÎà¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢µ±¤ÎÎ¤¤Î½éÅÚÉ¶¤ÏÊ¿À®¸ÞÇ¯»°·î¾ì½ê¤Ç47ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥óÎÏ»Î¡£ÂÎ·¿¤Ï¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å172.4¥¥í¤ÈÈó¾ï¤ËÂçÊÁ¤À¡£
¡¡Ç¯Îðº¹¤âÂÎ½Åº¹¤â¤«¤Ê¤ê³«¤¤¬¤¢¤ëÎ¾ÎÏ»Î¡£Î©¤Á¹ç¤¤¡¢Ä«²Ï¶ù¤Èµ±¤ÎÎ¤¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥ó¤Ã¡×¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¤â¡¢Ä«²Ï¶ù¤ÏÁê¼ê¤Îº¸ÏÓ¤òÄÏ¤ó¤Ç¶¯°ú¤ËÅê¤²¤Ë½Ð¤¿¡£·è¤Þ¤ê¼ê¤ÏÆÍ¤Íî¤È¤·¡£Ä«²Ï¶ù¤Ï4¾¡3ÇÔ¡¢µ±¤ÎÎ¤¤Ï3¾¡4ÇÔ¤Çº£¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÎ½Åº¹¤òÊª¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä«²Ï¶ù¡£µð´ÁÎÏ»Î¤¬ÇÉ¼ê¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¾×·â·ëËö¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¨¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë