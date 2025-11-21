ËÌÀî·Ê»Ò¡¡·ëº§´ÖºÝ¤Ë£Ä£Á£É£Ç£Ï¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿àÉÔËþáÌÀ¤«¤¹¡ÖÁ´Éô¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤»¤Æ¤è¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡¡ÌÀÀÐ²È¤ª¤·¤ã¤Ù¤êËüÇî¡ª³«Ëë¡×¤Ë½Ð±é¡£·ëº§´ÖºÝ¤Ë³Ð¤¨¤¿É×¡¦£Ä£Á£É£Ç£Ï¤ÎàÉÔËþÅÀá¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é£Ä£Á£É£Ç£Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ËÌÀî¤Ï¡Ö»ä¤â½Ð²ñ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤Ã¤Æ£´¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡£¡ØÅÜ¤È°¥¤¬ËÍ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï£Ä£Á£É£Ç£Ï¤Î²º¤ä¤«¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿»þ¤ÎÊÖÅú¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ø´îÅÜ°¥³Ú¤ÎÅÜ¤È°¥¤¬ËÍ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¹¤è¡£´î³Ú¤Ê¤ó¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ø¤¨¤¨¤¨¡ª¡©¡¡¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤êÈá¤·¤ó¤À¤ê¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö²¶¤âËÜÈÖ¤Ç¤·¤«²ñ¤¦¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤ä¤Í¡£¤Û¤ï¡Á¤ó¤È¤·¤Æ¡£²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢±ü¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¤¬¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤è¤¤¤è·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ØÁ´Éô¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Îà´î³Úá¤µ¤Ë°ãÏÂ´¶¤â³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤ÆËÌÀî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤ë»ÅÁð¤È¤«¡¢Îã¤¨¤Ð»ä¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤éµÕ¥®¥ì¤·¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤òµá¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØÁ´Éô¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤»¤Æ¤è¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¡ØÊÌ¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡¢Ê¸¶ç¤È¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÅÜ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡×¤È·ë¶ÉÃÈÎü¤ËÏÓ²¡¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¥À¥ó¥Ê¤òÅÜ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¡ª¡©¡¡ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¤¢¡©¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢ËÌÀî¤ÏÇú¾Ð¤·¡ÖÂ¿Ê¬¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È°ã¤¦ÌÌ¤ò¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡ØÀäÂÐ¥¦¥é¤¢¤ë¤ä¤í¡©¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤«½Ð¤·¤Æ¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìµ¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤½¤ì¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©½÷»Ò¤Ï¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¤È¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤À¤±¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£