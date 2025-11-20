18日、佳子さまが新型コロナウィルスに感染され、21日まで公務を欠席される見通しであることが発表された。

【写真】再販後も完売!“佳子さま売れ”で大きな反響があったワンピース

佳子さまは先週末の15日、秋篠宮さまご夫妻、悠仁さまの4人がそろってデフリンピックの開会式にご臨席になった。令和に入ってから、ご一家全員での公務は今年7月に続き2度目となる。

「悠仁さまは学生のため、学業を優先されており、10月の園遊会も出席を控えられました。一方、デフリンピック関連では開会式に続き来週も公務が予定されており、2週連続でご家族と共にご出席される見込みです。また、19日には紀子さまと佳子さまのお2人での公務も予定されていました。

ご一家が一体となってデフリンピックを盛り上げようと尽力される中で、ご自身が欠席しなければならなくなったことを、佳子さまも残念に思われていることでしょう」（皇室ジャーナリスト）

そんな思いが込められた開会式では、秋篠宮ご一家は大会のテーマカラーである桜色を取り入れた装いで出席。佳子さまは濃いピンクのクラシックなワンピースをお召しになった。

「当日佳子さまが着用されていたのは、『Viaggio Blu（ビアッジョブルー）』のピンク色のワンピースです。佳子さまお気に入りのブランドのひとつで、今年6月のブラジル訪問時に着用されたカメリア柄のワンピースも話題になりました」（前出・皇室ジャーナリスト）

同ブランドなどを扱うジャヴァコーポレーションでPRを担当する越智樹里さんに話を聞いた。

「15日の開会式でお召しになったワンピースは、2024年の秋に発売されたものと存じます。同じデザインの色違いは今年も再販しておりますが、ピンクは製作しておらず、再販の予定も未定です」

以前、カメリア柄ワンピースは完売後に再販されたが、今回は再販の予定はないという。“佳子さま売れ”という言葉が生まれるほど注目される佳子さまファッションだが――。

「今回のワンピースは過去の作品のため、反響については把握できておりません。ただ、『Viaggio Blu』の店舗ではお客様から“佳子さまのお気に入りのブランドですよね”と声をかけていただく機会が増えたと聞いています」（越智さん、以下同）

佳子さまは同じデザインの色違いのワンピースもお気に入りのようだ。

「同タイプは2022年秋にも発売しており、その際はロイヤルブルーをご購入になったようです。佳子さまがクラシカルでエレガントなワンピースをとても素敵に着こなしてくださり、大変感激しています。先日、話題になったカメリア柄ワンピースの際にも同じ思いを抱きました。ブランドとして大変名誉であり、光栄に思っております」

佳子さまが着用されていたというロイヤルブルーのワンピースと同タイプとみられるワンピースは現在5万7200円（税込み）で販売されている。また、佳子さまの装いについて、前出の皇室ジャーナリストはこう語る。

「開会式にお召しになったワンピースのロイヤルブルーバージョンは、2024年の秋篠宮さまのお誕生日に際しての家族写真で着用されていました。今回の開会式もご一家おそろいの場となりました。佳子さまにとって思い入れのあるワンピースかもしれませんね」

長年にわたり公務に献身されている佳子さま。ご体調を最優先にされ、デフリンピックの成功と盛り上がりを静かに応援していらっしゃることだろう。