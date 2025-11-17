【チェゴシム×サンリオキャラクターズ】コラボポップアップが池袋で開催！
CHOCOLATE Inc.が日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム」とサンリオのキャラクターたちによるコラボレーションポップアップ「チェゴシム×サンリオキャラクターズPOP-UP SHOP」が、11月18日（火）よりJR池袋駅南口改札前イベントスペースにて開催される。
＞＞＞コラボイラストやアイテムをチェック！（写真16点）
「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシムにより生み出されたキャラクター。ゆるくて可愛らしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな ”ゴシムちゃん” たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信している。
韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めているキャラクターだ。
「チェゴシム」と「サンリオキャラクターズ」とのコラボは、今年4月にサンリオピューロランドで開催された「ビタミンピューロ」以来の再実現となり、前回はコラボアイテムがほぼ完売するなど好評を博した。
本コラボで使用しているデザインは全て「チェゴシム」の作者・チェゴシム氏による描き起こしで、ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロールなど「サンリオキャラクターズ」のうち7キャラクターと ”ゴシムちゃん” たちがゆるいタッチで描かれている。
コラボアイテムには、描き起こしのデザインを使用したマスコットやヘアクリップなどに加え、 キャラクターごとにポジティブなメッセージが描かれた新デザインの「ラッキーカード」もラインアップ。
また、購入金額や条件に応じて「オリジナルステッカー」がもらえる、ノベルティプレゼントも実施される。
（C）choigosim （C） '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663893
