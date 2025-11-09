シリーズ最新作『牙狼＜GARO＞東ノ界楼」2026年1月放送決定！
「牙狼＜GARO＞」シリーズ最新作となる連続TVドラマ『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』の2026年1月放送が決定した。
魔界から現れて ”陰我” を抱える人間に取り憑き、人々を脅かす魔獣・ホラー。このホラーに対抗する手段を模索し、魔戒法師や魔戒騎士と呼ばれる者たちが誕生した。この魔戒騎士の中でも最高位に君臨するのが「黄金騎士ガロ」であり、「牙狼＜GARO＞」シリーズは、これらの ”守りし者” とホラーとの戦いを描いた物語だ。
2005年10月からテレビドラマ『牙狼＜GARO＞』が放送され、ダークでファンタジックな世界観、日本屈指のCGやVFX技術を駆使したスタイリッシュな映像美、そして華麗でダイナミックなアクションシーンが高く評価され、深夜放送ながら幅広い人気を獲得。テレビシリーズに留まらず、劇場版、スピンオフ作品、アニメシリーズ、舞台、さらに遊戯機やフィギュア、玩具、ゲームなど多彩なメディアミックスも展開され、幅広い世代に支持される人気シリーズとして確固たる地位を築いている。
このたび、「牙狼＜GARO＞」シリーズ最新作となる連続TVドラマ『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』の2026年1月放送が決定した。『牙狼＜GARO＞〜闇を照らす者〜』（2013）での登場から13年目を迎える道外流牙（演：栗山航）を主人公に、守りし者たちの物語が再び幕を開ける。
特に注目されるのは道外流牙のパートナー・莉杏役の南里美希が劇場版『牙狼＜GARO＞神ノ牙-KAMINOKIBA-』（2018年）以来8年ぶり、ファン待望の出演となる。
さらに、『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』（2024）、劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』（2025）でアクション監督を務め、新感覚のアクションでシリーズファンを魅了した鈴村正樹がメイン監督を務める。
番組放送の決定を迎えて、主演を演じる、道外流牙役／栗山航、道外流牙のパートナーを演じる、莉杏役/南里美希よりコメントが届いている。
＜道外流牙役 栗山航（くりやま わたる） コメント＞
13年も演じていると、どこまでが ”道外流牙” で、どこからが ”栗山航” なのか、わからなくなる時がある。
でもたぶん、流牙も同じことを思ってる。
『お前にまた会えて嬉しいよ』って。
＜莉杏役 南里美希（なんり みき） コメント＞
みなさん、こんにちは！ そして・・ただいま！！
道外流牙の新作ドラマシリーズに莉杏としてまた出演できること、そしてずっと待っていてくれたファンの皆さんにその姿をお見せできること、とても嬉しく、光栄に思います。
流牙と離れている間に莉杏に一体何が起こっていたのか？？
新シリーズの展開もぜひお楽しみに♪
＞＞＞栗山航と南里美希をチェック！（写真2点）
（C）2026「東ノ界楼」雨宮慶太／東北新社
