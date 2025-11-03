日本代表DF板倉滉、アヤックスで不安視！？「どうしたんだ…信じられないほど素晴らしかったのに」と現地

この夏にドイツ1部ボルシアMGからオランダのアヤックスに移籍した日本代表DF板倉滉。

1900年創設のアヤックスは、オランダ屈指の名門クラブであり、28歳の板倉を獲得するために1050万ユーロ（約18.2億円）ほどの移籍金を支払ったとされている。

ただ、今シーズンのアヤックスは低調に喘いでいる。

リーグ戦では11試合で5勝5分1敗の4位に低迷。1日のヘーレンフェーン戦も1-1の引き分けに終わった。

フル出場した板倉はこの一戦でアヤックスでの出場10試合目となったが、プレーが不安視されているようだ。

元選手で現在は解説者として活躍するハンス・クラーイは、『ESPN』でこう指摘していた。

「板倉はどうしてしまったのか。彼はフローニンゲンでもドイツでも信じられないほど素晴らしかった。

守備も空中戦も得意で、いいタックラーでもあったのにどうしたんだろうか」

板倉はフローニンゲンに所属していたことがあり、オランダでのプレーも経験済みだったが、本領が発揮されていないと憂慮しているようだ。

一方、アード・デ・モスはこう指摘していた。

「彼は日本代表では3バックでプレーしている。ボールを持つのに苦労していることが多い。ボルシアでも3バックでプレーしていた。

アヤックスでは、彼がプレーしなければならないスペースがはるかに広い。彼がパスを出さなければならない選手たちも深すぎるので、彼は届かせることができない。フットボールインテリジェンスという点で、アヤックスには感覚が欠けている」

板倉とアヤックスはまたフィットしていないと感じているようだ。ただ、昨シーズンのボルシアは、ほぼ4バックだったはず。

78歳のデ・モスは、アヤックスでの監督経験があるほか、1999年には浦和レッズも指揮した人物だ。