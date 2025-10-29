お願い！完売しないで、、！【ダイソー】即カゴIN推奨♡「コラボバッグ」

「東京ガールズコレクション（TGC）」とのコラボアイテムが【ダイソー】に登場。高見えも狙えそうな合皮や、大人もキュンとするようなフェイクファー素材を使用した、秋冬らしい可愛いアイテムがずらり。そのなかから今回は、新作「コラボバッグ」をご紹介します。お気に入りを見つけたら、売り切れる前に即カゴIN推奨です。

高見えするシンプルなバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

シボ感のある合皮素材が高見えするショルダーバッグ。柔らかく肌馴染みも良さそうなこちらは、スマートフォンやミニ財布がすっぽり入るサイズ感です。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「ストラップは約120cm」あるとのことで、斜め掛けでも使用できそう。開口部はボタン付きで簡単に開閉可能。シンプルなデザインのため、カジュアルからキレイ目までさまざまなテイストにマッチします。

ぬいぐるみのようなふわふわ感に癒されるバッグ

【ダイソー】「ラウンドバッグ」\550（税込）

レポーターとも*さんが「ふわふわ素材にコロンとしたシルエットがたまらなく可愛い」とラブコールを送る「ラウンドバッグ」。丸いフォルムとふわふわ素材がぬいぐるみのようで、持っているだけで癒されそう。側面にDカン付きなので、好みのキーホルダーを付けても可愛いかも。別売りのショルダーストラップも付けられます。バッグには内ポケットもあり。

レザー調素材で高見えを狙えるバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

レザー調素材の「ショルダーバッグ」。こちらもシボ感があり高見えしそうです。レポーターとも*さんによると「A4サイズくらいの大きさで、マチが5cm」とのことなので、収納力にも期待大。内側のキーリングは、鍵の迷子防止に役立ちます。外側のチャームホルダーには好みのチャームなどを付けて、個性をちらりと覗かせても素敵かも。

可愛いフェイクファーポーチ付きのエコバッグ

【ダイソー】「チャーム付きエコバッグ」\550（税込）

ふわふわの丸いフェイクファーポーチに収納ができる、くすみピンクが大人可愛いエコバッグ。大人世代に似合う落ち着いた色合いでさまざまなコーデと馴染み、毎日持ち歩きたくなりそう。ポーチにはカラビナリングが付いているので、バッグの持ち手やパンツのベルトループに付けるなどして、可愛く持ち運びができます。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H